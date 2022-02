Arrêtés municipaux - Cours Napoléon, bd Albert 1er et bd Charles Ornano février 2022 Eccu l'arristati municipali pà u Corsu Napuliò, u viali Albert 1er è u viali Charles Ornano pà u mesi di frivaghju di u 2022

Les arrêtés municipaux ci-dessous concernent les zones du 4 Boulevard Albert 1er, 75 Cours Napoléon et le Boulevard Charles Ornano pour la période du 14 au 16 février 2022.





4 Boulevard Albert 1er Le mercredi 16 février 2022, de 10h00 à 12h00, 4 Boulevard Albert 1er (sur la voie de circulation)

La circulation est réglementée comme suit :



La circulation est interdite sur la voie de circulation sens centre-ville les Sanguinaires.

La circulation sur le sens les Sanguinaire centre-ville est en double sens.

La vitesse de circulation est limitée 30 km/h.

Le dépassement de tous les véhicules, y compris les deux roues, est interdit.



Dès lors que l'organisation du déménagement le rend possible, la circulation est rétablie sur les deux voies en l'absence d'activité sur le chantier. 22-0300 BD ALBERT 1ER 16.02.pdf (747.38 Ko)



75 Cours Napoléon Le mardi 15 février 2022 à partir de 21h00 jusqu'au mercredi 16 février 2022 au droit du 75 Cours Napoléon

La circulation est réglementée comme suit :



La circulation est interdite sur la voie de circulation sens centre-ville les Sanguinaires.

La circulation sur le sens Les Sanguinaire centre-ville est en double sens.

La vitesse de circulation est limitée 30 km/h.

Le dépassement de tous les véhicules, y compris les deux roues, est interdit.



Dès lors que l'organisation du grutage le rend possible, la circulation est rétablie sur les deux voies en l'absence d'activité sur le chantier. 22-301 Cours NAPOLEON 15.02.pdf (848.79 Ko)



Boulevard Charles Ornano Le lundi 14 février 2022, et ce, jusqu'au mardi 15 février 2022, Boulevard Charles Ornano (sur la voie de circulation)

La circulation est réglementée comme suit :



La circulation est interdite sur la voie de droite dans le sens centre-ville Aspretto

La circulation sur le sens centre-ville Aspretto est réduite à une voie.

La vitesse de circulation est limitée 30 km/h.

Le dépassement de tous les véhicules, y compris les deux roues, est interdit.



Dès lors que l'organisation du déménagement le rend possible, la circulation est rétablie sur les deux voies en l'absence d'activité sur le chantier. 22-302 A-C KYRNOLIA BD Ch ORNANO 14 ET 15.02.pdf (846.95 Ko)



