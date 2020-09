Arrêté préfectoral portant sur l'interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public favorisant les rassemblements et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental.



À compter du lundi 28 septembre 2020 et jusqu'au dimanche 11 octobre 2020 inclus, les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes sont interdits dans l'ensemble des établissements recevant du public notamment dans les ERP de type L (salle des fêtes, salles polyvalentes, etc.), dans les ERP de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) et dans les établissements de type N (restaurants et débits de boissons...).



À compter du lundi 28 septembre 2020 et jusqu'au dimanche 11 octobre 2020 inclus, l'ensemble des soirées dansantes sont interdites dans l'ensemble des établissements recevant du public.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté préfectoral ci-dessous arrete_2a-2020-09-25-005_.pdf (649.34 Ko)



