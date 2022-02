Arrêté municipaux - bd Charles Bonaparte & rues du Docteur Clada, Duc de Trévise, Francois Maglioli et Général Levie. Retrouvez ici les derniers arrêtés municipaux en vigueur dans les zones citées, du 21 au 25 février 2022.



Au droit des rues du Docteur Clada, rue Duc de Trévise, rue Francois Maglioli et rue du Général Levie. La journée du mercredi 23 février 2022, et selon le phasage des travaux, dans les voies ci-après :

Au droit des rues du Docteur Clada, rue Duc de Trévise, rue Francois Maglioli et rue du Général Levie.

La circulation sera réglementée comme suit :

La vitesse de circulation est limitée 30 km/h

Le dépassement de tous les véhicules, y compris les deux roues, est interdit

Selon les besoins de l'opération, la capacité et le régime de la circulation seront modifies pour tous les types véhicules de la manière suivante : le flux de la circulation est dévié sur la partie opposée aux travaux des rues précitées et selon le phasage et le plan ci-dessous

22-0385 A-C VILLE CLADA MAGLIOLI 23 FEV.pdf



Boulevard Charles Bonaparte À compter du lundi 21 février jusqu'au vendredi 25 février 2022, et selon le phasage des travaux, dans les voies ci-après :

Boulevard Charles Bonaparte

La circulation est réglementée comme suit selon le phasage des travaux :

Circulation est interdite sur la voie allant du passage a niveau du port Charles Ornano vers le rond-point de la gare :

Le sens de circulation de la voie centrale est inverse dans la portion comprise entre le rond-point de la gare et la sortie de la ville•

La circulation sens passage a niveau du port Charles Ornano vers le rond-point de la gare est déviée sur la voie centrale

La circulation sens rond-point de gare vers la sortie ville est maintenue sur la voie de droite

La vitesse de circulation est limitée 15 km/h

La vitesse de circulation est limitée 15 km/h

Le dépassement de tous les véhicules. y compris les deux roues est interdit 22-0471 A-C CORSO CH BONAPARTE 21-25 FEV.pdf





