Arrêté de stationnement et de circulation pour la Cérémonie d'hommage au Préfet Claude Erignac mercredi 6 février Prenez connaissance de l'arrêté municipal ci-joint.







- AM 19-286 : Interdiction de stationnement à partir de 06h00 jusqu'à la fin de la cérémonie mercredi 6 février 2019 : Cours Napoléon (portion comprise entre la rue Docteur Del Pellegrino et la rue Sainte Lucie)

Avenue Colonel Colonna d'Ornano (portion comprise entre le Cours Napoléon et le boulevard Jérôme et Barthélémy Maglioli)

Rue Hyacinthe Campiglia (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l'avenue Colonna d'Ornano)

Rue Michel Bozzi (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l'avenue Colonnel Colonna d'Ornano) La circulation sera interdite avec déviations de circulation : Cours Napoléon (portion comprise entre la rue Docteur Del Pellegrino et la rue Sainte Lucie)

Avenue Colonnel Colonna d'Ornano (portion comprise entre le Cours Napoléon et le boulevard Jérôme et Barthélémy Maglioli)

Rue Hyacinthe Campiglia (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l'avenue Colonnel Colonna d'Ornano)

Rue Michel Bozzi (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l'avenue Colonnel Colonna d'Ornano)



Retrouvez les arrêtés en téléchargement Vous pouvez consulter la version complète en PDF de l'arrêté municipal suivant :- AM 19-286 : Interdiction de stationnement à partir de 06h00 jusqu'à la fin de la cérémonie mercredi 6 février 2019 :La circulation sera interdite avec déviations de circulation : AM 19-283_Hommage Préfet ERIGNAC.pdf (618.96 Ko)

AM 19-286_Modificatif cérémonie ERIGNAC.pdf (332.06 Ko)

AM 19-286_Modificatif cérémonie ERIGNAC.pdf (332.06 Ko)



