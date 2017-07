Arrêté de fermeture des plages du Lazaret, Tahiti et Ricanto 5 juillet 2017 18h



COMMUNIQUE VILLE D’AJACCIO Fermeture des plages du Lazaret, Tahiti et Ricanto 5 juillet 2017 18h



En raison d’une rupture de canalisation survenue à proximité du Parc Relais de Campo dell’Oro dans le cadre de travaux menés par EDF, la Ville a pris immédiatement un arrêté de fermeture des plages d’Aspretto et du Ricanto. Toutes activités de baignade, activités nautiques et pêche sont interdites sur la zone de l’Amirauté au Ricanto jusqu’à nouvel ordre. Cet incident ne remet nullement en cause la bonne qualité des eaux de baignade de l’ensemble des autres plages de la ville, le secteur potentiellement impacté étant très localisé.

Un prélèvement sera effectué demain matin dont les résultats, connus dans le courant du week-end, détermineront le maintien de cet arrêté, nous vous en tiendrons informés dans les meilleurs délais.

AM Fermeture des plages 5.07.17.pdf (333.55 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer