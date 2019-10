Arrêté d'interdiction de baignade et de pêche littoral de la Parata à Saint François Un arristatu hè statu pigliatu da intardiscia u bagnu è a pesca da a Parata à San Francè



Prenez connaissance du dernier arrêté municipal ci-joint Dans le cadre de la réalisation d'une opération de maintenance de la STEP des Sanguinaires, toutes les activités de baignade et de pêche sont interdites dans la zone du littoral de la Parata à Saint François.

Le présent arrêté prendra effet le mardi 21 octobre jusqu'au vendredi 25 octobre.

Un prélèvement de contrôle sera effectué mercredi 23 octobre afin de s'assurer du retour à la normale de la qualité de l'eau.

Plus d'informations dans le documents ci-joint. Plus d'informations dans le documents ci-joint. Arrêté 2019 4274 interdiction baignade parata st françois maintenance STEP.pdf (345.68 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer