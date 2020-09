Application Pay By Phone, payez par mobile stationnez facile ! Eccu un'appiicazioni pà pacà u vostru staziunamentu incù u vostru tilifuninu

Afin de vous faciliter le stationnement, cette application vous permet d'acheter vos titres de stationnement de manière simple et sécurisée depuis votre mobile, votre ordinateur et même votre téléphone fixe.







Télécharger l'application depuis l'Appstore ou Googleplay.



Vous ne payez que le temps consommé

Vous pouvez ajouter du temps si besoin

Vous pouvez être avertis par sms avant la fin de votre stationnement (option payante à chaque transaction)



- Si vous êtes professionnel ou résident en zone payante, vous pouvez opter pour ce mode de paiement en créant votre compte à l'aide du lien suivant :

https://ajaccio.e-habitants.com/login



- Les titulaires d'une carte PMR et les propriétaires de véhicule 100% électrique peuvent également y enregistrer leur véhicule sans avoir besoin de télécharger l'application sur leur téléphone mobile.



Concours Stationnez facile à la rentrée avec PayByPhone ! 5x50€ de stationnement à gagner !

Pour participer c'est très simple cliquez sur le lien

