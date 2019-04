Appels à projets pour le Développement de la Vie Associative (FDVA Corse 2019) Date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 mai 2019 au plus tard.







Attention: Cette année la saisie des demandes de subventions pour le FDVA est dématérialisée et doit obligatoirement passer par "le compte asso" à l'adresse



Les associations doivent en premier lieu créer un compte pour avoir accès aux différents appels à projets (fiches) et déposer leurs demandes. Aucun dossier papier ne sera accepté.



Pour le FDVA axe 1 « Formation », sélectionner la fiche n°700

Pour le FDVA axe 2 « Fonctionnement global d’une association», sélectionner la fiche n° 701

Pour le FDVA axe 2 « Nouveaux projets ou projets innovants », sélectionner la fiche n° 702

Renseignements et tutoriels disponibles sur

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 mai 2019 au plus tard.

La DRJSCS reste à votre disposition pour tout complément d'information.



Muriel TACHÉ

Chargée de mission régionale Politique de la ville

Déléguée régionale à la vie associative

Pôle Cohésion Sociale, Jeunesse et Vie Associative

DRJSCS de Corse

Tel: 04.95.29.67.76







Ci-joint les Appels à Projets du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) Corse 2019 axes 1 et 2.Cette année la saisie des demandes de subventions pour le FDVA est dématérialisée et doitpasser par "le compte asso" à l'adresse https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login Les associations doivent en premier lieu créer un compte pour avoir accès aux différents appels à projets (fiches) et déposer leurs demandes.Pour le FDVA axe 1sélectionner la fiche n°Pour le FDVA axe 2 «», sélectionner la fiche n°Pour le FDVA axe 2 «», sélectionner la fiche n°La DRJSCS reste à votre disposition pour tout complément d'information.Pôle Cohésion Sociale, Jeunesse et Vie AssociativeDRJSCS de CorseTel: 04.95.29.67.76 AAP FDVA Axe 2 Corse 2019.pdf (117.99 Ko)

AAP FDVA Axe 1 Corse 2019.pdf (201.46 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer