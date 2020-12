Appel aux dons de denrées alimentaires U centru suciali di San Ghjuvà è l'associu Présence Bis lampani una chjama pà dà a robba da manghjà à i disgraziati

Le centre social Saint-Jean et l'association Présence Bis lancent un appel aux dons de denrées alimentaires. Du 14 au 20 décembre, une semaine de solidarité en cette période de précarité croissante





En cette période difficile, le contexte de crise sanitaire accentue les phénomènes de précarité et d’exclusion. En cette semaine de solidarité, le centre social Saint-Jean lance un appel à la générosité aux côtés de l’association Présence Bis qui connaît des besoins grandissants.



Ce rendez-vous annuel est un événement majeur pour l’association Présence Bis, il se déroulera du 14 au 20 décembre 2020 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 / 6 Laurent Cardinali - av. Maréchal Moncey

Avec la crise sanitaire le centre social a dû revoir son organisation, c’est pourquoi l’appel à la générosité concernera des produits alimentaires essentiels tels que : les conserves de poisson (thon, sardines...), de viandes (cassoulet, terrines raviolis…), de fruits (ananas, abricots, compotes…), de légumes (petits pois, tomates...), des soupes, des féculents (riz, pâtes), huiles, céréales, biscuits, sucre, café et thé.



Ces donations permettront de compléter les sources d’approvisionnement afin de continuer à venir en aide aux plus démunis toute l’année mais également la possibilité d’obtenir des produits plus variés et de diversifier les dotations.



Contact tel 04 95 10 91 80

