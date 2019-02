Appel à projets national 2019 « ACTION CULTURELLE ET LANGUE FRANCAISE » Chjama à prughjetti naziunali 2019 pà l'azzioni culturali è a lingua francesa, nanzu à u 31 di marzu

Date limite : 31 mars 2019



Langue maternelle pour les uns, langue du pays d’accueil pour d’autres, la langue française permet la communication entre tous. Or les mécanismes de relégation socio-économique et territoriale comme de non-participation à la vie sociale ont pour corollaire une insécurité linguistique, qui est souvent culturelle. C’est pourquoi le ministère de la Culture entend contribuer à la réduction des inégalités face à la langue française et à la culture en encourageant les pratiques culturelles et artistiques conçues comme des leviers d’action efficaces pour l’appropriation du français.

Pour cela, des formes particulières de médiation adaptées aux personnes ayant une maîtrise insuffisante du français doivent être mises en place avec le concours des opérateurs de la culture, comme de l’insertion, du champ socio-culturel et socio-éducatif, de la formation et de la justice. Le ministère de la Culture encourage, dans un objectif de démocratisation culturelle, des actions partenariales conduites à l’échelon territorial par des professionnels de la culture et des spécialistes de l’appropriation du français. Il est en outre favorable à la valorisation des langues parlées par des populations d’origine étrangère dans le cadre de projets culturels visant à favoriser l’appropriation du français.

Les appels à projets nationaux Action culturelle et langue française 1 lancés en 2015 et 2017 ont permis de soutenir plus de trois cents projets au bénéfice de personnes ayant des besoins d’apprentissage ou de pratique du français. Dotés chacun par le ministère de la Culture d’un million d’euros, complété par l’apport des services déconcentrés de l’Etat, des collectivités territoriales et des partenaires privés, ils ont mobilisé un budget global de 2,6 millions d’euros en 2015 et 3,6 millions d’euros en 2017. Après en avoir évalué la pertinence (voir synthèse du rapport d’évaluation 2018), le ministère de la Culture reconduit l’appel à projets en 2019 avec une dotation d’un million d’euros. Deux types de projets peuvent être soutenus dans ce cadre, des projets locaux et des projets d’outillage nationaux. AAP NATIONAL 2019 ACTION CULTURELLE ET LANGUE FRANCAISE.pdf (459.79 Ko)

formulaire_de_candidature__projets_locaux_2019.docx (41.29 Ko)



