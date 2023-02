Appel à projets du fonds pour le développement de la vie associative, lancement de la campagne 2023







Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) se décline en deux modalités de financement distinctes :

• un soutien aux associations souhaitant développer la formation de leurs bénévoles,

• un soutien au fonctionnement et aux projets innovants des associations.



FDVA Corse 2023 axes 1 et 2



Attention : La saisie des demandes de subventions pour le FDVA est dématérialisée et doit obligatoirement passer par “le compte asso” à l’adresse:



Les associations doivent en premier lieu créer un compte pour avoir accès aux différents appels à projets (numéros de fiches ci-dessous) et déposer leur(s) demande(s). Aucun dossier papier ne sera accepté.

Pour le FDVA axe 1 « Formation », sélectionner la fiche n° 2616

sélectionner la fiche n° Pour le FDVA axe 2 « Fonctionnement global d’une association », sélectionner la fiche n° 2618

», sélectionner la fiche n° Pour le FDVA axe 2 « Nouveaux projets ou projets innovants », sélectionner la fiche n° 2620 Renseignements et tutoriels disponibles sur

https://lecompteasso.associations.gouv.fr

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au

12 mars 2023 minuit au plus tard

Les deux centres régionaux d’information des bénévoles (CRIB) se tiennent également à votre disposition pour vous aider à déposer votre dossier sur lecompteasso.

Le centre régional olympique et sportif (CROS Corse) pour les associations sportives. François SANTONI : 04 95 2145 65 / croscorse@wanadoo.fr La chambre régionale d’économie sociale et solidaire (CRESS Corsica) pour toutes les autres associations. contact@cress.corsica Les services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports : SDJES 2A & 2B, restent à votre disposition pour tout renseignement :

SDJES 2A : Mme Caroline NIVAGGIOLI, Déléguée départementale à la vie associative de Corse-du-Sud 04 95 51 59 40 / 06 33 14 46 44

SDJES 2B : Mme Ailys CHOULET, Déléguée départementale à la vie associative de Haute-Corse 04 95 34 59 59 / 067 89 25 90 40 Retrouvez plus d’informations sur :

https://cress.corsica/appel-a-projets-fdva-formation-2023-fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative/

