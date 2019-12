Appel à projets au titre du FIPD 2020 (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) Chjama à prughjetti à u titulu di u FIPD : i cartulari sò da renda nanzu à u 24 di frivaghju

Date limite d’envoi des dossiers : lundi 24 février 2020







• la prévention de la délinquance et de la récidive chez les jeunes ;

• l’aide aux victimes et la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales ;

• l’amélioration de la tranquillité publique.

• la prévention de la radicalisation en direction des jeunes et de leurs familles.



Je vous demande de lire avec attention l'annexe sur les axes prioritaires et plus particulièrement

la partie sur le financement.



Adresse de la boite fonctionnelle pour la transmission des dossiers:

et

du site de la prévention de la délinquance du Secrétariat général du CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) https://www.cipdr.gouv.fr/











Annexe Les axes prioritaires 2020.pdf (79.64 Ko)

AAP FIPDR 2020.docx (36.85 Ko)

APP FIPD 2020.pdf (455.5 Ko)



