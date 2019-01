Appel à projets au titre du FIPD 2019 (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) Chjama à prughjettu à titulu di u FIPD, u dipositu di i cartulari si devi fà nanzu à u 4 di marzu







Les axes prioritaires sont:

• la prévention de la délinquance et de la récidive chez les jeunes ;

• l’aide aux victimes et la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales ;

• l’amélioration de la tranquillité publique.

• la prévention de la radicalisation en direction des jeunes et de leurs familles ;



Lire avec attention l'annexe sur les axes prioritaires et plus particulièrement la partie sur le financement.



Dépôt des dossiers :

Les dossiers de demande de subvention, dûment complétés, accompagnés des justificatifs nécessaires sont à envoyer pour le : Lundi 4 mars 2019 par courriel ou courrier aux coordonnées suivantes :



pref-fipd@corse-du-sud.gouv.fr

ou

Préfecture de la Corse-du-Sud

Bureau du Cabinet

Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 AJACCIO Cedex 9



Site de la prévention de la délinquance du Secrétariat général du CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation)

https://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR









