Appel à projets "Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents" REAAP 2019 I cartulari pà a chjama à prughjettu REAAP di u 2019 sò da vultà cumpleti nanzu à u 18 di ghjinnaghju

Date limite de retour du dossier complet : VENDREDI 18 JANVIER 2019









Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants.



Dans ce cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des actions de soutien à la parentalité s’engagent à : Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : responsabilité et autorité, confiance en soi, transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et développement de l’enfant… Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d’exercice de la fonction parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de son enfant. Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les supports où les parents sont présents, en particulier le cadre associatif. Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les parents à accueillir ou susciter de nouvelles initiatives. Ils garantissent l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en recherchant la fréquentation de publics issus de milieux différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles diverses. Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions développées, dans le cadre des REAAP, le principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle. S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se substituer aux partenaires et aux dispositifs de droits commun intervenant dans l’appui à la parentalité. Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de bénévoles et de professionnels très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect des personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles. Participer à l’animation départementale. Participer à la construction d’un système d’animation partagée qui permette une circulation des informations, l’évaluation des actions, une capitalisation des savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un fort développement de ce mouvement. Une attention particulière sera portée aux projets ou actions portant sur la promotion des valeurs de la République, la prévention de la radicalisation, notamment les actions en lien avec l'éducation numérique.

Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre les parents, les REAAP ont pour objectif de mettre à leur disposition des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif.Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants.Dans ce cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des actions de soutien à la parentalité s’engagent à :Une attention particulière sera portée aux projets ou actions portant sur la promotion des valeurs de la République, la prévention de la radicalisation, notamment les actions en lien avec l'éducation numérique. Appel à projet REAAP 2019.doc (188 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer