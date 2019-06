Appel à projets CLAS 2019-2020 Chjama à prughjetti CLAS pà u 2019-2020





L’appel à projet pour les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) pour l’année scolaire 2019-2020 est ouvert. Ce financement vise à soutenir des actions développées en conformité avec la Charte de l’accompagnement à la scolarité.

Les actions doivent se dérouler en dehors du temps scolaire et ne pas se limiter à une aide aux devoirs, afin d’intégrer également des apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Il s’agit d’élargir les centres d’intérêts des enfants et des adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de leur environnement proche. L’enjeu étant de contribuer à l’épanouissement personnel de l’enfant et à lui offrir les meilleures chances de succès dans sa scolarité. au plus tard le 05 juillet 2019 auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud.



Contact :

Barbara Sorba-Ricci

Référent/Animatrice Parentalité

barbara.sorba-ricci@cafajaccio.cnafmail.fr Les dossiers de demande d'aide financière des Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité 2019-2020 (CLAS) doivent être déposésRéférent/Animatrice Parentalité Appel à projet CLAS 2019.2020.doc (690.5 Ko)



