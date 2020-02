Appel à projets "C’est mon patrimoine 2020" Chjalma à prughjetti "C’est mon patrimoine" pà u 2020. I cartulari sò da vultà nanzu à u 13 di marzu

L’opération « C’est mon patrimoine ! » a été lancée en 2005 par le Ministère de la Culture.

(Nouvelle appellation des Portes du temps). Organisée en partenariat avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), elle est mise en oeuvre dans le cadre des objectifs communs de cohésion sociale, d’intégration et d’accès à la culture pour ceux qui en sont le

plus éloignés.







Le dispositif est destiné aux jeunes de 6 à 18 ans et notamment aux adolescents. Les bénéficiaires sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour au moins 60 % afin de bénéficier d’un financement spécifique des crédits de la politique de la ville. Les projets touchant majoritairement d’autres publics éloignés pourront être financés sur d’autres crédits, notamment apportés par le ministère de la Culture.



Reconduite pour l’année 2020, l’opération fait l’objet d’un appel à projets. Le cahier des charges est consultable en cliquant ici :

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 13 mars 2020.



Les candidatures seront déposées en complétant ce

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports

et de la Cohésion Sociale de Corse

Quartier St Joseph – Immeuble Castellani

CS 13001 – 20700 AJACCIO Cedex 9

Référent : Muriel TACHE 04 95 29 67 76

muriel.tache@drjscs.gouv.fr



ou à la



Direction Régionale des Affaires Culturelles

Villa San Lazaro 1, chemin de la Pietrina

CS 13001 – 20700 AJACCIO Cedex 9

Référent : Jean-Luc SARROLA 04 95 51 52 01

L'édition 2020 vise à couvrir la diversité des territoires, urbains, périphériques et ruraux et à toucher des publics diversifiés, en prenant en compte la pluralité des patrimoines (ensembles urbains, patrimoine immatériel, patrimoine rural de proximité, friches industrielles par exemple), avec des pratiques artistiques et culturelles nouvelles (balades urbaines, reportages photo, vidéo, radio, utilisation du jeu vidéo comme support de médiation par exemple).

formulaire_de_candidature-cmp-2020.pdf (174.24 Ko)



