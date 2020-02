Appel à projets 2020 Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives (MILDECA) Actions régionales et départementales Corse-du-Sud et Haute-Corse



La politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives vise à mettre en cohérence, sans les opposer, les problématiques de prévention, de soin et de réduction des risques avec la lutte contre les trafics.

Le nouveau plan gouvernemental de mobilisation contre les addictions 2018-2022 adopté en décembre 2018 vise à créer un élan dans la société pour changer le regard sur les consommations d’alcool, de tabac et de drogues ou sur certains usages préoccupants (écrans, jeux) et de cette manière faire évoluer les comportements.

Porté par un discours public rénové sur les risques et les dommages liés aux conduites addictives, le plan national de mobilisation contre les addictions consultable sur le site : //www.drogues.gouv.fr/la-mildeca/le-plan-gouvernemental/mobilisation-2018-2022 :

• met l’accent sur la prévention et porte une attention particulière aux publics les plus vulnérables du fait de leur âge ou de leurs fragilités ;

• renforce la qualité des réponses apportées aux conséquences des addictions pour les individus et la société ;

• témoigne d’un engagement fort contre les trafics.

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) délègue aux préfets de région des crédits destinés à financer des actions régionales et départementales déclinant les orientations de cette politique publique, au plus près des citoyens, avec la préoccupation de coller à la réalité des trajectoires de vie et en tenant compte des spécificités locales et des particularités du territoire.

L’objectif est de développer une action territoriale plus forte et davantage coordonnées entre les institutions, les collectivités territoriales et les professionnels.

L’ARS (Agence régionale de santé) est étroitement associée à la MILDECA afin de garantir la cohérence de l’action de l’Etat au niveau des territoires.

Le présent appel à projets précise les objectifs, les critères d’éligibilité et de sélection des actions ainsi que le calendrier pour la transmission des projets.

2020 MILDECA Appel à projets.pdf (1.04 Mo)



