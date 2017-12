Appel à projet CISPD 2018 Déposer les dossiers avant le Vendredi 19 janvier 2018





Sa stratégie locale s’inscrit en cohérence avec la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance. Dans ce cadre, le Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CISPD) finance les programmes d’actions suivants :



OBJECTIF 1 : Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance.

Les actions jugées prioritaires s’inscrivent dans une logique de prise en charge individualisée et/ou collective. Elles doivent s’adresser aux jeunes les plus exposés à la délinquance. Elles visent à lutter contre le basculement ou l’enracinement dans la délinquance, en proposant, aux jeunes concernés, des parcours personnalisés d’insertion sociale et professionnelle.



OBJECTIF 2 : Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes et des victimes de violences intrafamiliales.

Les actions jugées prioritaires sont celles qui visent à consolider l’accès aux droits et à l’accompagnement des victimes vers une réelle autonomie, par une offre de soins et d’accompagnement social et professionnel adapté.

De plus, toute initiative visant à lutter contre le sexisme et poursuivant l’objectif de déconstruction des stéréotypes, terreau des violences faites aux femmes, sera examinée avec attention.



OBJECTIF 3 : Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique.

Les actions attendues sont celles qui visent à produire une connaissance partagée des atteintes à la tranquillité publique sur le territoire communautaire et qui apportent, par la même, des réponses en terme de médiation et de résolution des conflits (d’usage, de voisinage, etc.)



LES ETAPES INDISPENSABLES POUR CANDIDATER



Etape 1 : S’assurer que le projet s’inscrit dans les objectifs du CISPD et contribue à leur réalisation.



Etape 2 : Remplir les documents de l’appel à candidature :

– La fiche d’informations complémentaires de présentation de l’action,

– Le dossier CERFA n°12156*5, étant précisé que le budget prévisionnel de l’action doit clairement faire apparaître les différents cofinancements sollicités.

– Pour les structures proposant plusieurs actions , fournir un seul dossier CERFA avec la rubrique 6 dupliquée pour chaque action. De plus, il est attendu une note générale , sur format libre permettant de mettre en exergue la cohérence des actions entre elles, leur articulation avec le projet de la structure, tant sur le contenu qu’en termes de moyens humains, compétences, moyens matériels et plages horaires.



Etape 3 : Déposer les dossiers avant le Vendredi 19 janvier 2018



CAPA – Direction du Développement Social

Espace Alban – 18 rue Comte de Marbeuf – 20 000 Ajaccio

Contact : secrétariat : 04 95 52 53 27 Mail : cispd@ca-ajaccien.fr

CERFA.pdf (551.03 Ko)

notice-1.pdf (1.42 Mo)

fiche-infos-complementaires-cispd.pdf (259.41 Ko)



