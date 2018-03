Appel à candidatures // Bourse Musicien de la Fondation Jean-Luc Lagardère Chjama à candidatura



Postulez pour tenter de remporter la bourse Musicien (dotée de 12500€) décernée chaque année par la Fondation Jean-Luc Lagardère à un jeune musicien ou groupe de musiciens (auteur et/ou compositeur et/ou interprète) de moins de 30 ans qui a un projet de création musicale dans le domaine des musiques actuelles.



Le lauréat 2018 se trouve peut-être parmi les jeunes musiciens que vous connaissez ! Aussi, je vous invite à diffuser largement cette information.



Le candidat doit avoir un contrat avec un label indépendant ou un distributeur numérique ou un tourneur et doit avoir déjà diffusé un album (ou mini-album) par le biais d’un distributeur physique ou numérique.



Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site de la Fondation et à nous renvoyer

au plus tard le 9 juin 2018 : http://www.fondation-jeanluclagardere.com/bourses/presentation/musicien



Pour information, la bourse Musicien – Musiques actuelles a été attribuée au groupe Mary Céleste en 2014, au duo Black Lilys en 2015, à Fishbach en 2016 et à Praa en 2017. Bien plus qu’une aide financière, la bourse représente un véritable tremplin pour la suite de la carrière des lauréats.















APPEL A CANDIDATURES musiques actuelles 2018.pdf (219.72 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer