Appel à candidature résidence de création arts plastiques et visuels

La ville d’Ajaccio porte une attention particulière au développement de l’accès à la culture pour tous.



C’est dans cette optique, qu’en 2010, L’Espace diamant a ouvert ses portes, offrant en plus d’une salle de spectacle, une salle d’exposition de qualité.

De la peinture, en passant par la sculpture ou la photographie, l’Espace Diamant propose chaque année en accès libre des expositions aux thématiques diverses pour tous les âges.



Soucieuse d’impliquer tous les publics, la direction de la culture élabore également des actions de médiation pour les plus jeunes en lien avec sa politique en arts plastiques.

Cette année, afin de soutenir le travail de recherche, d’expérimentation et de création, la Ville d’Ajaccio a souhaité s’investir dans l’accueil d’artiste en résidence, par le biais d’une résidence de deux mois dont le travail sera exposé à l’Espace Diamant.



La salle d’exposition et l’atelier de résidence sont des outils de développement culturel de la Ville d’Ajaccio qui visent à soutenir la création, à favoriser la présence artistique sur le territoire et permettre à tous un accès à la création contemporaine.



Le projet



La résidence de création de 2021 invite un artiste à concevoir une ou plusieurs œuvres en lien avec la thématique de l’exposition Universelle 2020 : « connecter les esprits, construire le futur ».

Face à la situation inédite que nous vivons, la crise sanitaire nous oblige à repenser notre relation à l’autre mais aussi à l’environnement.

Aussi, cette thématique pose l’artiste au cœur de la cité, pour questionner notre territoire et créer de nouvelles passerelles.

L’artiste retenu devra proposer des créations artistiques originales susceptibles de provoquer une réflexion ou un intérêt sur ce thème.

Par ailleurs, il lui sera demandé de mener des actions de sensibilisation auprès de différents publics : montrer une étape de travail, une rencontre avec le public, un atelier de pratique artistique.



L’artiste devra également ouvrir sa résidence au public au moins trois après-midi par semaine, suivant le projet présenté.



Objectifs

> Concevoir des œuvres en lien avec la thématique évoquée ci-dessus

> Intéresser le plus grand nombre à l’art

> Soutenir l’artiste dans sa démarche de création

> Renforcer la notoriété culturelle de la ville d’Ajaccio au sein du territoire

> Rencontrer et échanger avec différents publics



Critères de sélection

> Le projet doit répondre aux objectifs cités précédemment

> Dossier artistique

> Qualité et originalité de la démarche



Retrouvez toutes les informations dans le document en téléchargement. Appel_à_cadidature_résidence_arts_plastiques.pdf (1.26 Mo)



Dépôt des candidatures Le dossier sera rédigé en français.

La ou le candidat(e) intéressé(e) doit envoyer un dossier comprenant :

• un curriculum vitae,

• un relevé d’identité bancaire,

• une copie de son DNSEP,

Pour la création artistique :

• une note artistique présentant les choix artistiques, la philosophie générale qui soustend la démarche artistique, incluant un ensemble d’oeuvres représentatives de la démarche de l’artiste-candidat(e),

• une note technique explicitant : Les méthodes et moyens d’exécution de l’oeuvre, La réalisation et la mise en place envisagée des oeuvres, incluant par exemple les matériaux, et tout commentaire permettant de bien comprendre la volonté de l’artiste, ses besoins en termes d’espace,

Pour la partie relative à la médiation auprès des publics :

Une note d’intention explicitant les grandes lignes du projet participatif, les autres activités

qui pourraient être proposées aux publics et les attentes en termes de moyens humains et

techniques,

• l’indication du statut juridique de l’artiste et le cas échéant son N°MDA et de SIRET,

• une copie du permis de conduire et de l’assurance du véhicule du / de la candidat (e),

L’ensemble des documents transmis est susceptible d’être projeté lors du jury.

Il faut donc que les fichiers soient compatibles avec l’environnement Windows.



Pour toute question concernant l’appel à candidature

Email : s.garani@ville-ajaccio.fr

Téléphone : 04 95 50 40 80/98.

Les dossiers sont à transmettre par voie postale à :

Direction de la Culture

20, rue Forcioli Conti

20 000 Ajaccio

