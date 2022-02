Appel à candidature résidence de création 2022 Chjama à candidaturi pà a mostra di i vostri opari pà u 2022

La Ville d’Ajaccio porte une attention particulière au développement de l’accès à la culture pour tous. C’est dans cette optique, qu’en 2010, l’Espace Diamant a ouvert ses portes, offrant en plus d’une salle de spectacle, une salle d’exposition de qualité.



Soucieuse d’impliquer tous les publics, la direction de la culture élabore également des actions de médiation pour les plus jeunes en lien avec sa politique en arts visuels.



Afin de soutenir le travail de recherche, d’expérimentation et de création, la Ville d’Ajaccio a souhaité, pour la deuxième année, s’investir dans l’accueil d’artistes, par le biais d’une résidence de création dont le travail sera exposé à l’Espace Diamant.



La salle d’exposition et l’atelier de résidence sont des outils de développement culturel de la Ville qui visent à soutenir la création, à favoriser la présence artistique sur le territoire et permettre à tous un accès à la création contemporaine.





DÉPÔT DES CANDIDATURES La ou le candidat(e) intéressé(e) doit envoyer un dossier comprenant :

• Un curriculum vitae,

• Un relevé d’identité bancaire,

• L’indication du statut juridique de l’artiste et le cas échéant son N°MDA et son N°de SIRET.



Toutes les candidatures devront être envoyées avant le jeudi 10 mars 2022 à minuit.

Le résultat sera communiqué le vendredi 18 mars 2022.



Cet appel est uniquement ouvert aux artistes résidant en France, quelle que soit leur nationalité.



Pour la création artistique :

• Une note d’intention rédigée en français présentant la démarche que l’artiste entreprendra

dans le cadre de la résidence (entre 2 et 3 feuillets de 1500 caractères espaces compris).

• Un portfolio représentatif du travail de l’artiste-candidat(e) comprenant un ensemble de 10 visuels ainsi que, s’il y a lieu, l’adresse d’un site internet sur lequel serait consultable un panorama plus exhaustif du travail (expositions passées, textes critiques, etc.).



Pour toute question concernant l’appel à candidature :

Email : jj.renucci@ville-ajaccio.fr

Téléphone : 04 95 50 40 80



Les dossiers sont à transmettre par voie numérique (WeTransfer ou toute autre plateforme de téléchargement) à l’adresse mail ci-dessus et les fichiers devront être nommés comme suit :



Note d’intention :

Nom_prénom_NI (ex. Dupont_Jean_NI)



Portfolio :

Nom_prénom_Portfolio (ex. Dupont_Jean_Portfolio)



Le jury se réserve le droit de ne retenir aucun candidat.



Retrouvez plus d'informations dans le document en téléchargement. Residence AJA 2022-Appel à candidature.pdf (111.68 Ko)



