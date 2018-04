Appel à candidature pour les artistes plasticiens émergents

Chjama à candidaturi pà i nuvelli artisti d'arti plastichi pà fà una mostra à u Spaziu Diamanti

Dans le but de promouvoir la création plastique émergente, la Ville d’Ajaccio lance un appel à candidatures pour la programmation des expositions à l’Espace Diamant.

La salle d’exposition présentera les projets qui auront été sélectionnés par le Comité Technique des Arts Plastiques de la ville d’Ajaccio, dont le rôle est d’assurer la qualité et la légitimité des propositions.

Les œuvres sélectionnées devront être proposées avec un système d’accrochage et présentation. Toutes les techniques sont autorisées. Les dispositifs spécifiques (vidéo, performances, installations…) peuvent être étudiés en fonction des possibilités du lieu.

La Direction de la Culture de la Ville d’Ajaccio assure la promotion de cet événement. Les frais de gardiennage sont à la charge de la Ville.

La durée maximale de l’exposition est fixée à 10 jours.