Appel à candidature pour les accélérateurs d’entreprise Tous Gagnants Chjama à prughjetti pà aiutà à a criazioni d'impresi

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2022.









Infos et renseignements : 06 20 36 10 51 – Pour la première fois en Corse, la Coopérative d’Initiative jeunes, WorkinScopara et BGE Ile Conseil propose les accélérateurs Tous Gagnants soutenus par BPI et l’Union des Couveuses.Dès fin mars, rejoignez les premières promotions avec une catégorie « Emergence » pour les personnes n’ayant pas encore créé leur entreprise, et une catégorie « Création » pour ceux ayant déjà une immatriculation et souhaitant booster leur entreprise.Bien que les quartiers de la politique de la ville soient principalement ciblés, nous pouvons accueillir un pourcentage de projets extérieurs donc toutes les candidatures seront étudiées.Conseils, mentoring, coaching collectif et personnalisé, masterclass avec des experts au programme.La formation dispensée lors de l’accompagnement donnera la possibilité de valider son parcours avec une certification nationale « Entrepreneur de la TPE », équivalent Bac+3.Pour candidater : https://jetestemonentreprise.com/accelerateurs-tous-gagnants/ Infos et renseignements : 06 20 36 10 51 – bartoli.isabelle@coop-jeunes.com LES ACCELERATEURS TOUS GAGNANTS.jpg (228.21 Ko)



