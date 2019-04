Appel à candidature pour la 2ème édition du festival de la photo

Nous attendons d’eux un travail d’auteur, qu’ils s’inscrivent dans une démarche artistique ou bien documentaire sur des points de vue divers : art, social, politique, culture, géographie (en Corse ou de par le monde), nature, environnement… directement liés à l’eau, thème de l’édition 2019.

L’eau dans tous ses états : solide (glace, neige…), liquide, et gazeuse (brouillard, nuage).

Mais aussi dans tous ses états économiques et environnementaux…



L’imagination doit être au pouvoir !!



Cet appel à candidature est ouvert à tous les photographes professionnels ou amateurs.

Les photographies qui seront sélectionnées sont destinées à faire partie de plusieurs expositions réparties dans la ville.

Le photographe déclare détenir les droits de copyright des visuels concernés et les autorisations de droits à l’image des personnes photographiées.

Il n’y a pas de frais de candidature.



Date limite de dépôt des dossiers le 31 mai 2019



Plus d’informations : l.giacobbi@ville-ajaccio.fr - Contact : dac@ville-ajaccio.fr



Toutes les informations sont disponibles en téléchargement en pièce-jointe.