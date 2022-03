Appel à Projets : Fonds pour le développement de la Vie Associative 2022



Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est un dispositif financier de l’État de soutien au développement de la vie associative avec des priorités de financement. Le FDVA se décline en deux modalités de financement distinctes :

• un soutien aux associations souhaitant développer la formation de leurs bénévoles, élus ou responsables d’activités – Axe 1

• un soutien au fonctionnement de l’activité, la mise en œuvre de nouveaux projets et aux projets innovants des associations – Axe 2



Demandes de subvention

Les demandes de subvention doivent obligatoirement être saisies sur le site officiel des associations. Pour ce faire, l’association doit d’abord avoir créé son compte sur ce même site. Des renseignements et tutoriels sont disponibles pour vous accompagner. Aucun dossier papier ne sera accepté !



AAP FDVA Axe 1 « Formation », sélectionner la fiche n°700

Le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) Axe 1 a pour objet de contribuer au développement des associations par l’attribution de concours financiers pour la formation des bénévoles.

AAP FDVA Axe 2 « Fonctionnement global d’une association », sélectionner la fiche n° 701

Le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) Axe 2 “Fonctionnement” a pour objet de contribuer au développement des associations par l’attribution de concours financiers pour le fonctionnement global des associations.

AAP FDVA Axe 2 « Nouveaux projets ou projets innovants », sélectionner la fiche n° 702

Le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) Axe 2 “nouveaux projets / projets innovants” a pour objet de contribuer au développement des associations par l’attribution de concours financiers pour la mise en œuvre de nouveaux projets innovants par les associations.



! Attention ! = N’oubliez pas de renseigner le NUMÉRO DE LA FICHE correspondant à l’Axe de l’AAP lors de votre demande sur le site internet Le Compte Asso.



Calendrier :

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 02 mai 2022, à minuit.



Si vous souhaitez être accompagné.e.s pour procéder au dépôt de votre dossier dématérialisé, vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Davinia Giovannetti au 04 95 50 39 50 ou par courriel : davinia.giovannetti@corse-du-sud.gouv.fr



Les deux Centres Régionaux d’Information des Bénévoles (CRIB) se tiennent également à votre disposition pour vous aider à déposer votre dossier sur lecompteasso :

– Du centre régional olympique et sportif (CROS) pour les associations sportives.

François Santoni 04 95 21 45 65 croscorse@wanadoo.fr

– De la chambre régionale d’économie sociale et solidaire (CRESS) pour toutes les autres associations.

Jean-Michel Miniconi contact@cress.corsica

