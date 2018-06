« Anziani in Festa » vendredi 22 juin place d'Austerlitz Anziani in Festa u 22 di ghjugnu à 6 ore è mezu in u teatru di virdura di u Casone.

Le vendredi 22 Juin 2018 à 18h30

Théâtre de verdure du Casone Place d'Austerlitz Cours du Général Leclerc

20000 Ajaccio





Événement organisé par le CIAS du Pays Ajaccien

Programme de la soirée :

- 18h30 à 19h00 : accueil des participants

- 19h00 : Discours des élus

- 19h30 à 20h30 : Spectacle (représentations, chant, sport, danses …….)

- 20h30à 23h00 : ouverture du cocktail dinatoire sous forme de buffet

