Anticiper la ville de demain Les rencontres méditerranéennes du centre-ville et du commerce qui se sont déroulées le 29 janvier à l’Espace Diamant ont été l’occasion pour la Ville d’Ajaccio de présenter ses projets structurants en matière d’attractivité du territoire et les dispositifs déployés. Zoom sur ces actions.



​Anticiper la ville de demain



Un certain nombre d’actions d’aménagement étaient déjà amorcées avec un cercle de partenaires qui s’élargissait quand le gouvernement a établi sa feuille de route pour la revitalisation des centres-villes*. Cette anticipation heureuse des initiatives portées par une politique volontaire a ainsi naturellement trouvé écho dans les préconisations formulées par le gouvernement pour bénéficier des dispositifs de soutien financier, notamment dans le programme "



"Action coeur de ville" mobilise quelque 5 milliards d'euros, dont 1,5 milliard relève de la politique du logement (aides aux travaux pour la réhabilitation, amélioration énergétique, mais aussi rénovation d'immeubles dégradés). L'attractivité du commerce et l'émergence de services innovants en centre-ville font l'objet de soutiens financiers spécifiques et d'accompagnement. Pour impulser une dynamique de travail conjoint entre les partenaires publics et les commerçants et artisans, la Ville a lance sa charte qualité d’occupation commerciale du domaine public ainsi que le guide du commerçant et de l’artisan.



La conjugaison des partenaires institutionnels et l’avancée des projets structurants permettent aujourd’hui d’imaginer une ville à l’échéance de quelques décennies.



*Conférence nationale des territoires de Cahors, 2017.



Quelle ville pour demain ? C'est de cette réflexion qu'est née " Ajaccio 2030 ". Une stratégie de développement urbain, patrimonial et économique, engagée très tôt, dès 2014, pour mettre en œuvre l'ambition de la municipalité d'offrir à la population un cadre de vie meilleur et de donner à la ville toute son envergure de capitale régionale. Réappropriation et aménagement de la citadelle, place Campinchi et sa halle aux marchés, création d'un éco quartier en lieu et place de l'hôpital de la Miséricorde, étude qualitative pour dynamiser l'attractivité commerciale, mise en valeur culturelle et patrimoniale… constituent les éléments du projet "Coeur de ville". Un ré-enchantement de la ville qui passe aussi et surtout par l'humain, par le lien social, par tout ce qui fait battre le coeur d'une ville, d'un quartier et qui donne envie d'être à Ajaccio, d'y vivre, d'y habiter.

Entre recommandations et prescriptions, les principes de la charte d'attractivité commerciale

Engagée dans une démarche globale d’attractivité du centre-ville, la Ville d’Ajaccio lance une charte d’occupation commerciale du domaine public.

L'étude de diagnostic commercial et artisanal de centre-ville réalisée en 2016 avait fait apparaître l'importance de travailler sur cette thématique de manière prioritaire, notamment afin de rechercher une plus grande cohérence avec le patrimoine architectural du centre-ville. Entre recommandations et prescriptions, cet outil est mis à disposition des commerçants pour accroître la qualité des espaces publics dont font partie les éléments commerciaux, vitrines, terrasses, enseignes…



La valorisation du patrimoine, l’amélioration du cadre de vie, la vitalité économique sont une priorité pour la municipalité. Par un ensemble de mesures visant à soutenir et développer le commerce, par des projets urbains d’aménagement de l'espace public, la cité ajaccienne va bénéficier d’un embellissement et d’une attractivité nouvelle. Tout en intégrant que l'attractivité se pense aussi avec les nouveaux modes de consommation d'aujourd'hui, tel que le e-commerce. Donner envie d'acheter ici et pas ou moins ailleurs.



La charte ne cherche pas à uniformiser les devantures commerciales, la charte prône harmonie, sobriété, unité et encadre les projets d’aménagements architecturaux. Et elle tient compte desdifférentes spécificités et de l'identité de chaque quartier.



Une identité méditerranéenne forte

Le centre-ville d’Ajaccio forme un ensemble urbain dense, homogène et coloré. L’architecture génoise de la vieille ville et l’architecture des grandes artères napoléoniennes constituent une identité méditerranéenne forte, marquée par la végétation et les couleurs chaleureuses du bâti.



Le périmètre d'application prioritaire est celui du centre-ville historique, il reprend les contours de la ville du XIXème siècle. Dans ce périmètre, l’activité marchande est dense, elle crée une animation et une convivialité bénéfique à ce centre-ville. Cet ensemble patrimonial se doit d’être conservé et valorisé. En veillant à la qualité de son établissement, le commerçant participera ainsi à la valorisation de la cité ajaccienne.



Afin que les devantures commerciales et terrasses concourent à l’effort de recherche de qualité et d’excellence souhaitée par la municipalité, la présente charte propose aux professionnels commerçants et restaurateurs, des préconisations, des principes d’agencement afin de valoriser, moderniser et augmenter l’attractivité de leurs devantures et terrasses dans un espace public partagé.



Pour soutenir sa mise en œuvre, la Ville étudie avec l'appui de ses partenaires institutionnels et notamment la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, la mise en place d'un fonds d'accompagnement pour les commerçants. Cette aide permettra d'alléger le coût d'investissement supporté par le commercant ou l'artisan. Lequel peut également solliciter les dispositifs d'accompagnement traditionnels auprès des différentes institutions.

Retrouvez la Charte Qualité d'occupation du Domaine Public Ajaccio en téléchargement ci-dessous Charte qualité d'occupation du domaine public - Ajaccio.pdf (17.86 Mo)



Le guide du commerçant et de l’artisan, pour une meilleure proximité

"Commerçants, artisans… pour vous accompagner dans vos démarches règlementaires, la Ville d'Ajaccio met à votre disposition un guide pratique.



Véritable outil au service du chef d'entreprise pour le guider dans ses démarches règlementaires, il recense l'ensemble des démarches qui devront être réalisées par ce dernier pour réaliser ses différents projets : occuper le domaine public, organiser une manifestation musicale, poser une enseigne, etc.



Réaliser avec le concours de l'ensemble des services municipaux concernés, il permet au chef d'entreprise d'accéder aux principales informations pratiques : nature de la règlementation, contact et services instructeurs, durée de l'instruction des demandes, formulaire et dossier à compléter… Il permet également aux commerçants de disposer du contact des partenaires institutionnels et associatifs auxquels ils pourraient avoir besoin de recourir dans ses démarches : établissements consulaires, DIRECCTE, ADEC, associations de commerçants, etc. Ces derniers pourront également s'appuyer sur cet outil pour mieux connaitre l'ensemble des démarches règlementaires en vigueur.





Retrouvez la Le Guide du Commerçant et de l'artisan avec les Informations et démarches pour mener à bien vos projets en téléchargement ci-dessous. Guide-commercant.pdf (7 Mo)



L'interview. Le premier adjoint Stéphane Sbraggia présente les grandes lignes de la charte qualité d’occupation du domaine public. « Il faut repenser l'aménagement de l'espace public en centre-ville. »





- En quoi consiste la charte de qualité d'occupation du domaine public ?

La démarche globale d'attractivité du centre-ville passe par un accroissement de la qualité des espaces publics dont font partie les éléments commerciaux (vitrines, terrasses, enseignes…). Il s'agit d'ailleurs d'une des actions valorisées dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. L'étude de diagnostic commercial et artisanal de centre-ville de 2016 avait fait apparaître l'importance de travailler sur cette thématique de manière prioritaire, notamment afin de rechercher une plus grande cohérence avec le patrimoine architectural du centre-ville. L'étude menée dernièrement sur la valorisation de l'image napoléonienne d'Ajaccio est arrivée aux mêmes conclusions. Il faut repenser l'aménagement de l'espace public en centre-ville. L'utilisation du domaine public notamment, ne peut pas être le même que dans les années 90 ou au début des années 2000. Aujourd'hui, Ajaccio est devenue une destination touristique qui nécessite de repenser cette occupation. Il est nécessaire également de donner envie aux Ajacciens de se promener toute l'année en centre-ville. Et d’y vivre

L'attractivité du centre-ville passera par la réalisation d'une véritable expérience commerciale qui doit se traduire par la création d'un environnement agréable et propice à la déambulation et au déclenchement des actes d'achats. C'est en ce sens que nous travaillons dans le cadre du programme Action Cœur de Ville.

"La réussite de cette démarche reposera sur une action conjointe entre la municipalité et les commerçants."

- Quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir en mettant à disposition des commerçants ce nouvel outil ?

Cette initiative ne peut pas être dissociée des travaux engagés et à venir sur l'espace public en centre-ville : la place Campinchi, la Citadelle, le cours Napoléon, la rue Fesch et qui font une large place à la plus-value qualitative des aménagements proposés dans cette charte. La réussite reposera sur une action conjointe entre la municipalité dans le cadre des travaux de réaménagement urbain et les commerçants qui doivent se saisir de cet outil mis à leur disposition. Mais pour cela il faudra que ces derniers fassent les démarches nécessaires, et obligatoires, qui permettront d'en assurer la mise en œuvre : demander systématiquement et préalablement les autorisations pour l'occupation du domaine public, demander systématiquement et préalablement les autorisations de réalisation des travaux en façade, etc. A ce titre, un guide pratique à destination des commerçants sera disponible dans les prochains jours afin de mieux les informer et les aiguiller.

Nous communiquerons également auprès d'intermédiaires qui pourront être prescripteurs de la charte. Les architectes et les entreprises qui fournissent les commerçants en matériel commercial ont tous leur rôle à jouer également.

" La démarche globale d'attractivité du centre-ville passe par un accroissement de la qualité des espaces publics dont font partie les éléments commerciaux."

- Les commerçants et les partenaires concernés par la charte ont-ils été associés ?

Les commerçants ont été associés à plusieurs ateliers de travail par le biais de la fédération des associations de commerçants du centre-ville d'Ajaccio (Facca), afin de prendre en compte leurs avis et leurs appréciations. Les établissements consulaires ont également été associés à l'élaboration de cette charte. Ils doivent d'ailleurs trouver toute leur place dans l'accompagnement des commerçants à sa mise en œuvre : qu'il s'agisse de relayer les informations ou d'accompagner les chefs d'entreprise dans la recherche et l'obtention de financement.

