Annulation des festivités du 15 août 2021 Tutti i fistività privisti pà u 15 d'aostu sò annulati par via di a prugressioni di u Covid-19

Devant les indicateurs de la progression du virus dans l’île, et dans la droite ligne des récentes dispositions réglementaires prises par les pouvoirs publics, une partie des festivités du 15 août est annulée.

​Seule est maintenue la cérémonie célébrant la naissance de Napoléon Bonaparte



En concertation avec les services de la Préfecture de Corse, il a été décidé d’annuler une partie des festivités prévues pour la fête de l’Assomption, autre temps fort de cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte.



Afin de garantir la sécurité sanitaire de la population, l’organisation des grands rassemblements festifs a ainsi été fortement modifiée :

- Le traditionnel feu d’artifice du 15 août tiré au large de la plage Saint-François prévu à 22h est annulé (en application de l’arrêté préfectoral en vigueur). - Le grand concert de Jean-Christophe Spinosi et de l’ensemble Matheus prévu au Casone à 21h est reporté à une date ultérieure. Communiqué de presse15août.pdf (527.34 Ko)



