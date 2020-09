Annulation des Journées du Patrimoine et point sur la saison culturelle 2020 La rentrée culturelle et patrimoniale s’inscrit dans le contexte particulier de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19. La Ville d’Ajaccio, qui est située en zone rouge de la Covid-19 depuis le 6 septembre 2020, subit depuis quelques jours une recrudescence de personnes touchées par le virus. Dans ces circonstances, les animations initialement prévues dans le cadre des Journées du Patrimoine sont annulées, et le protocole sanitaire particulièrement strict qui a déjà été mis en œuvre à l’Espace Diamant (salle de spectacle et salle d’expositions) et au Palais Fesch demeure plus que jamais d’actualité.



Salle de spectacle

Limitation de la jauge à 154 places maximum, avec un siège vacant entre chaque personne ou groupe de personnes (maximum 4) et le port du masque obligatoire. Gestion de la billetterie par les agents d’accueil et sur internet avec message d’alerte pour le respect du placement.

Ouverture de la billetterie le 22 septembre pour les spectacles du mois d’octobre et ouverture à partir du 13 octobre pour les spectacles jusqu’en décembre 2020.



Conférences :

Limitation de la jauge à 154 places maximum. Inscription sur réservation obligatoire.



Expositions :

Limitation de la jauge à 50 personnes (salle de 200 m2, soit 4 m2 par personne) avec port du masque obligatoire. Pas de cocktail lors des vernissages. Gestion du flux d’entrée dans la salle par un agent.



Exposition temporaire "10 ans d'acquisitions 2010 - 2020"

Du mercredi 16 septembre 2020 au 30 mai 2021 L'exposition est consacrée aux dix années années d’acquisitions et de restaurations qui ont suivi la réouverture du musée après sa rénovation.

La récente restauration de quatorze tableaux est l’occasion pour le musée de revenir sur le travail effectué dans ce domaine, ainsi que sur l’enrichissement de ses collections durant ces années, grâce aux Amis du musée, à de généreux donateurs et aux achats de la Ville d’Ajaccio.



NB: la date d'ouverture de l'exposition reste sous réserve de modification.





