Annulation de l'animation "Gliss'on"

Par via di a sicchiva ci tocca à annullì l'animazioni "Gliss'on" privista trà u 4 è u 6 d'aostu.

La Ville d’Ajaccio se voit dans l’obligation d’annuler l’animation « Gliss’on » initialement prévue du 4 au 6 août prochain le long du boulevard Paoli.

Cette animation consistait à transformer l’avenue en toboggan aquatique géant.

Les restrictions d’eau dues à la sécheresse ont été décidées par les membres du comité du suivi de la sécheresse, le 6 juin dernier. Aussi, la municipalité d’Ajaccio a-t elle naturellement fait le choix de respecter ces consignes. Les enjeux environnementaux nous imposaient de prendre une telle décision. Il convient, en effet, en cette période de forte sécheresse de respecter et d’inciter à moins de gaspillage de l’eau.

Cette animation sera proposée aux ajacciens dès l’année prochaine, si les conditions climatiques le permettent, ce n’est que partie remise. L’environnement est l’affaire de tous.