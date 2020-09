Annulation d'Associ In Festa 2020 « ASSOCI IN FESTA 2020 » (la Fête du Sport et des Associations) qui devait initialement se dérouler le samedi 12 septembre 2020 Place de Gaulle est annulée.

En effet, la situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser la manifestation dans des conditions de sécurité optimales.



Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour fêter le sport tous ensemble !





