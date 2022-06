Animazioni in lingua corsa In u quatru di i ghjurnati di a lingua corsa in Aiacciu, a reta di i midiatechi municipali ani prugramatu parechji attelli pà i zitelli.





A midiateca di San Ghjuvà hà prupostu una diffusioni di l'ultimu filmettu traduttu da l'associu fiuramossa : Steccu umanu. Cù sta billissima fola tradutta in lingua corsa i zitelli si sò campi...



2 volti à u mesi, hè l'associu "i condottieri" chì veni à fà un attellu "Pokémon" pà i zitelli di u centru di San Ghjuvà. Ma l'altru ghjornu, Marianna Nativi hà accumpagnatu l'animatori di l'associu di manera à prupona quist'animazioni in lingua corsa.

