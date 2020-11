Animazione in i centri d'asgi I marcuri è durante e vacanze sculare, Jean pierre Massoni (animatore di u sirviziu LCC) và in i centri d'asgi da fà attività in lingua corsa cù i zitelli.





Oghje, una di l'animazione fatte da Kevin, Martin è Jean pierre, fù di ricunnosce i culori di i chjerchji mentri chì i zitelli currianu.



