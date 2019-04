Animations musicales sur le domaine public et à l'air libre Una rigulamentazioni hè stata fatta pà l'animazioni musicali à nantu à u duminiu publicu

Pour allier animations et préservation de la tranquillité des riverains, la municipalité a établi une réglementation







Ainsi, du 15 avril au 30 septembre 2019, les animations musicales sur la voie publique ou à l’air libre peuvent être organisées : Du lundi au jeudi, sans amplification, jusqu’à 22h00 ;

Le vendredi et le samedi, sans amplification, jusqu’à 23h30, la phase de démontage du matériel devant s’achever à minuit maximum. Le recours à l’amplification sonore doit rester exceptionnel et correspondre

à des évènements festifs particuliers.



Les règles suivantes seront respectées : Sollicitation obligatoire et préalable au moins 30 jours avant l’évènement auprès de la Mairie d’Ajaccio, 1 Avenue Antoine Serafini, d’une dérogation aux dispositions de l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral n° 16-0037 du 13 Janvier 2016, relatif à la lutte contre le bruit.

auprès de la Mairie d’Ajaccio, 1 Avenue Antoine Serafini, aux dispositions de l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral n° 16-0037 du 13 Janvier 2016, relatif à la lutte contre le bruit. La demande devra être conforme au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté. Plus de détails dans les arrêtés à télécharger ci-dessous ou auprès du Service communal d'hygiène et de santé.

