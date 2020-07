Animations en langue corse place Campinchi Un'animazioni in lingua corsa hè stata fatta stu marcuri u 29 di lugliu annant'à u marcatu di a piazza Campinchi incù i sirviziidi a lingua corsa, di u cumerciu è u centru d'asgi di Candia

Ce mercredi 29 juillet au marché d’Ajaccio, le personnel des services « Langue et Culture Corse », le CLSH Candia et le service « Commerce et Artisanat » a participé à un programme d'animations organisé à l'occasion de la distribution de supports d'affichage des prix en langue corse.



Au programme :

Animations en présence de 12 enfants du CLSH Candia accompagnés par les animateurs en interactivité avec les commerçants de la halle.

- Présentation du lexique avec les animateurs LCC et les commerçants du marché

- Petite chasse au trésor avec remise d’une récompense à chaque enfant (livre édité en corse par le réseau CANOPE : « I gusti di Corsica »)

- Un Chanson chantée par les enfants (adaptation de « pomme de reinette et pomme d’api »)











