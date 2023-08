Animations du réseau des médiathèques du 8 au 12 août 2023

ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR :

- Tous les jours : accès libre - 8 ans +

Les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 16h, les mercredis de 14h30 à 16h et les samedis de 13h à 16h.



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 8 AU 12 AOÛT :

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'aôut : "Lire un conte ou un album jeunesse".

- Durant tout l'été, exposition d'artistes corses

- Mercredi 9 août à 10h30: Projection des tout-petits - 2/5 ans

- Mercredi 9 août à 14h : Ciné-Club adultes

- Jeudi 10 août à 14h : Jeux en médiathèque- Tout public

- Vendredi 11 août à 14h : projection jeunesse "Choisis ton film"

- Samedi 12 août à 10h30 : Quiz Culture G Jeunesse

- Samedi 12 août à 14h30 : Quiz Culture G Adultes

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40