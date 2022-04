Animations du réseau des médiathèques du 6 au 16 avril Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 29 mars au 9 avril



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS

Durant le mois d'avril, la médiathèque des Cannes propose une exposition autour des duos policiers à la télé et au cinéma - Tout public

- Mercredi 6 avril à 10h30 : Heure du conte

- Mercredi 6 avril à 14h30 : Club de jeux Spécial Cluedo - 7 ans +

- Jeudi 7 avril à 13h30 : Club de lecture - Tout public

- Samedi 9 avril à 14h30 : Quiz sur les duos policiers - 8 ans +

- Mercredi 13 avril à 10h30 : atelier créatif "Crée ton détective" - 4/6 ans

- Mercredi 13 avril à 14h30 : atelier créatif "Crée ta couronne de Pâques" - 7 ans +

- Samedi 16 avril à 10h30 : Calendrier circulaire "Saisons, émotions" - 4/6 ans

- Samedi 16 avril à 14h30 : Club de jeux - 7 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville-ajaccio.fr

Dans le respect des gestes barrières



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS

- mercredi 6 avril à 14h - atelier Pokémon animé par l'association I Condottieri - Tout public

- mercredi 13 avril à 15h - atelier d'Olympe, création à l'aide d'objets de récupération - 6 ans +

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS

- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'avril, "Lire un polar français"

- Durant tout le mois d'avril, venez visiter l'exposition sur le couple d'enquêteur de la saga policière des Nicci French - Entrée libre

- mercredi 6 avril à 16h : Jeux en médiathèque - Tout public

- samedi 9 avril à 14h : atelier "Police scientifique" - 8 ans +

- mardi 12 avril à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte

- mercredi 13 avril à 16h : Jeux en médiathèque - Tout public

- samedi 16 avril à 13h30 : Escape Game "Harry Potter" en partenariat avec Chambre 237 - 9 ans +

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS

- mercredi 6 avril à 13h30 : atelier de réalité virtuelle "Explorez la surface de Mars" - 10 ans +

- jeudi 7 avril à 13h30 : atelier DAO "Utilisation de tablette graphique avec GIMP" - Public adulte

-vendredi 8 avril à 10h - atelier Android "Utilisation pratique des smartphone/tablettes" - Public adulte

- samedi 9 avril à 10h30 - Réseaux sociaux "Initiation à Facebook, Instagram et Tik Tok" - 10ans +

- mercredi 13 avril à 13h30 : atelier de réalité virtuelle "Explorez la surface de Mars" - 10 ans +

- jeudi 14 avril à 13h30 : atelier DAO "Utilisation de tablette graphique avec GIMP" - Public adulte

-vendredi 15 avril à 10h - atelier Android "Utilisation pratique des smartphone/tablettes" - Public adulte

- samedi 16 avril à 10h30 - Réseaux sociaux "Initiation à Facebook, Instagram et Tik Tok" - 10ans +

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



