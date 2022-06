Animations du réseau des médiathèques du 5 au 9 juillet Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 5 au 9 juillet





- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de juillet : "Lire un roman feel-good".

- Durant tout le mois de juillet, dans le cadre de la manifestation nationale

- Tous les mercredis du mois de juillet à 14h, dans le cadre de la manifestation nationale

- Tous les mercredis du mois de juillet à 10h30 : projection des tout-petits - 2/5 ans

- Jeudi 7 juillet à 14h : dans le cadre de la manifestation nationale



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 5 AU 9 JUILLET :

- mardi 5 juillet à 13h30 : Lego Stop-Motion "Créez un film avec des Lego" - 8 ans +

- mercredi 6 juillet à 13h30 : MAO "Créez votre propre morceau de musique" - 10 ans +

- jeudi 7 juillet à 13h30 : atelier réalité virtuelle "Visitez Notre-Dame de Paris au siècle dernier" - 10 ans +

- vendredi 8 juillet à 10h30 : Windows 11 "Personnalisez l'apparence du nouveau Windows" - Public adulte

- vendredi 8 juillet à 13h30 : atelier réalité virtuelle "Pilotez l'iconique Mirage 2000-C de Dassault" - 10 ans +



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 5 AU 9 JUILLET

Tous les lundis, mercredis et vendredis du mois de juillet : le mois Dragon Ball avec 20 AOV (films)

- mardi 5 juillet à 10h : séance cinéma "Projection au frais" - 6 ans +



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 5 AU 9 JUILLET :



- Durant le mois de juillet, la médiathèque des Cannes vous propose de participer à "La fresque de l'Amitié" en dessinant ton meilleur ami ou ce qu'il représente pour toi.

- mardi 5 juillet à 14h30 : atelier créatif "Arbre de l'amitié" - 6 ans +

- mercredi 6 juillet à 10h30 : atelier créatif "Peins ton meilleur ami" - 3 ans +

- mercredi 6 juillet à 14h30 : atelier créatif "Fabrique un cadre photo" - 6 ans +

- jeudi 7 juillet à 10h30 : atelier-jeu "Le dessinateur aveugle" - 8 ans +

- jeudi 7 juillet à 13h30 : Club de lecture - Tout public

- vendredi 8 juillet à 10h30 : atelier créatif "Peinture sur galet" - 3 ans +

- vendredi 8 juillet à 14h : Lire et faire avec Robert sur le thème de l'amitié et de la solidarité - 7/8 ans

- samedi 9 juillet à 10h30 : atelier créatif "Crée une carte postale pour ton meilleur ami" - 8 ans +



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail

