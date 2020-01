Animations du réseau des médiathèques du 27 janvier au 1er février

Médiathèque des Jardins de l'Empereur - Programme d'animations du 27 janvier au 1er février 2020

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40

- jeudi 30 janvier à 17h - Atelier "Jeux en médiathèque" - A partir de 6 ans

- vendredi 31 janvier à 17h - Atelier "Mes premiers mots en langue des signes" - 3/6 ans



Médiathèque Saint Jean - Programme d'animations du 27 janvier au 1er février 2020

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81

- mardi 28 janvier à 14h - Jeux et animations en langue corse

- mercredi 29 janvier à 15h30 - Escape Game

- mercredi 29 janvier à 17h - Atelier Philo - Jeune public



Médiathèque Sampiero - Programme d'animations du 27 janvier au 1er février 2020

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50

- Tout au long du mois - Arbre à souhaits

- mercredi 29 janvier à 14h - Devenez petit reporter ! - A partir de 8 ans

- mercredi 29 janvier à 10h30 - Initiation Théâtre - A partir de 8 ans



Médiathèque des Cannes - Programme d'animations du 27 janvier au 1er février 2020

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

- mercredi 29 janvier à 14h - Ciné Club Jeunesse