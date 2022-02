Animations du réseau des médiathèques du 22 février au 5 mars Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 9 au 19 février



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de février, "Lire une bande-dessinée"

- Durant tout le mois de février, venez visiter l'exposition sur Les origines de la Saint Valentin - Entrée libre

- mardi 22 février à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte

- mercredi 23 février à 10h30 : Projection des tout-petits - 3 ans +

- mercredi 23 février à 16h : Jeux en médiathèque

- samedi 26 février à 10h : "Initiation au Tricot" - Public adulte

- samedi 26 février à 16h : Club de lecture - Adultes

- Durant tout le mois de mars, venez visiter l'exposition sur Les femmes du Panthéon - Entrée libre

- mardi 1er mars à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte

- samedi 5 mars à 10h : "Initiation au Tricot" - Public adulte



Dans le respect des gestes barrières.

Pass vaccinal obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR :

- mercredi 23 février à 13h30 - Atelier Lego Stop-Motion

- jeudi 24 février à 13h30 - Atelier photo-montage "Initiation et perfectionnement à GIMP"

- vendredi 25 février à 10h : atelier "Achats en ligne et utilisation de Paypal"

- samedi 26 février à 10h30 - Escape Game, "Retrouvez un ami en résolvant des énigmes"

- mercredi 2 mars à 13h30 - Atelier Stop-Motion "Produisez un Stop Motion du quartier des JDE - 10 ans +

- jeudi 3 mars à 13h30 - Atelier bureautique "Initiation et perfectionnement à LibreOffice"

- vendredi 4 mars à 10h : atelier cyber prévention "Reconnaissez et évitez les arnaques par e-mail" - Public adulte

- samedi 5 mars à 10h30 - stage d'art numérique "Détournez une oeuvre artistique sur PC" - 10ans +



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 22 AU 26 FEVRIER

- Mardi 22 février à 10h30 : atelier créatif "Peinture au coton-tige" - 3/6 ans

- Mercredi 23 février à 16h : lecture de contes sur l'Asie - 3 ans +

- jeudi 24 février à 10h30 : atelier créatif " Crée ton masque de carnaval" - 3/6 ans

- jeudi 24 février à 14h30 : atelier créatif " Crée ton domino sur le thème du carnaval" - 4/6 ans

- vendredi 25 février à 10h30 : atelier créatif "Crée tes marionnettes en cuillères en bois" - 4/6 ans

- vendredi 25 février à 14h : atelier prévention sur le cyber harcèlement

- samedi 26 février à 10h30 : Ciné des tout-petits

- samedi 26 février à 14h : escape game "Alice au pays des merveilles"

- Mardi 1er mars à 10h30 : atelier créatif "Fabrique ton pantin articulé" - 3/6 ans

- Mardi 1er et mercredi 2 mars à 14h : création d'un film animé sur la vie de Marie Curie - 8 ans +

- Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mars à 10h : atelier d'initiation au dessin caricatural animé par Julien Osty - 8 ans +

- jeudi 3 mars à 13h30 : Club de lecture avec Yassi - Public adulte

- jeudi 3 mars à 14h : Ciné-Club ados

- vendredi 4 mars à 14h30 : atelier créatif "Crée ton masque de carnaval" - 7 ans +

- samedi 5 mars à 14h30 : atelier créatif "Crée ta carte de la fête des grand-mères" - 6/10 ans





Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville-ajaccio.fr

Pass vaccinal obligatoire.

Dans le respect des gestes barrières

