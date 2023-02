Animations du réseau des médiathèques du 20 au 25 février

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 21 FEVRIER AU 25 FEVRIER :

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de février : "Lire un polar américain".

- Durant tout le mois de février, venez apprécier l'exposition "La Saint Valentin à travers le monde"

- Mercredi 22 février à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 22 février à 16h30 : Jeux en médiathèque- Tout public

- Jeudi 23 et vendredi 24 février : stage archéologique "L'homme et le soleil à travers les civilisations"

- Samedi 25 février à 10h : atelier d'écriture adultes

- Samedi 25 février à 11h : atelier "Initiation tricot" - Ados/Adultes

- Samedi 25 février à 14h : atelier théâtre - 8/12 ans

- Samedi 25 février à 16h : Club de lecture adultes

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 21 AU 25 FEVRIER :

- Mardi 21 février à 10h30 : Jeu de l'oie dans l'Espace - 3/6 ans +

- Mardi 21 février à 14h30 : projection documentaire sur la vie dans l'Espace - 11 ans +

- Jeudi 23 février à 10h30 : atelier créatif "Crée ton casque d'astronaute - 5 ans +

- Jeudi 23 février à 14h30 : atelier créatif "Carte Pop Up de l'Espace" - 7 ans +

- Vendredi 24 février à 10h30 : atelier créatif "Coloriages de l'Espace" - 4 ans +

- Vendredi 24 février à 14h30 : atelier créatif "Découvre les planètes de notre galaxie et peins les" - 6 ans +

- Samedi 25 février à 14h : Quiz Cinéma - Tout public

Dans le cadre du festival Les Mycéliades :

- Mercredi 22 février à 14h : atelier d'écriture et d'imagination "Imagine la colonisation et ta vie sur une autre planète" séance 3 suivi de l'enregistrement d'un podcast

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 21 AU 25 FEVRIER :

- Du mardi 21 au vendredi 24 février à 10h30 : projections "Les matins Tintin" - 5 ans +

- Vendredi 24 février à 10h15 (4 ans +) et 14h (7 ans +): animations ludiques autour du carnaval

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 20 AU 24 FEVRIER :

- Mardi 21 à 16h : Ciné-goûter des p'tits bouts - 3 ans +

- Mercredi 22 février à 15h : Raconte moi une histoire... - 6 ans +

- Vendredi 24 février à 15h : Contes théâtralisés ukrainiens animés par la Compagnie de l'Âne vert - 6 ans +

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81