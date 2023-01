Animations du réseau des médiathèques du 17 au 21 janvier

MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 17 AU 21 JANVIER :

- dans le cadre des Nuits de la lecture et durant tout le mois, exposition numérique "Le danger vient de l'espace"

- dans le cadre des Nuits de la lecture et durant tout le mois, concours de dessin jeunesse "Imagine ton alien"

- dans le cadre des Nuits de la lecture et durant tout le mois, panneau participatif sur le thème de la Peur

- mercredi 18 janvier à 10h30 : atelier créatif "Crée ta soucoupe volante"- 4 ans +

- mercredi 18 janvier à 14h : Ciné-Club jeunesse

- samedi 21 septembre à 10h : dans le cadre des Nuits de la lecture, Ciné-Club des tout-petits

- samedi 21 janvier à 17h : dans le cadre des Nuits de la lecture, lectures d'histoires fantastiques en partenariat avec Lire et Faire Lire - 5 ans +

- samedi 21 janvier à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, "Identifie l'alien de la bibliothèque" - 8 ans +

- samedi 21 janvier à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, moment "Papotin" en partenariat avec Lire et Faire Lire - Ados/Adultes

- samedi 21 janvier à 19h : dans le cadre des Nuits de la lecture, Quiz sur les extraterrestres

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 17 AU 21 JANVIER :

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de janvier : "Lire un livre dont le nom de l'auteur commence par la première lettre de votre prénom".

- Durant tout le mois dans le cadre de la 7ème édition des Nuits de la lecture, venez apprécier l'exposition "Créatures et monstres gentils"

- Mercredi 17 janvier à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3 ans +

- Mercredi 17 janvier à 16h30 : Jeux en médiathèque- Tout public

- Jeudi 18 janvier à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +

- Samedi 21 janvier à 10h : atelier "Initiation tricot" - Ados/Adultes

- Samedi 21 janvier à 10h : atelier d'écriture - Public adulte

- Samedi 21 janvier à 14h : atelier créatif "Crée ton calendrier 2023 personnalisé" - 8 ans +

- Samedi 21 janvier de 16h30 à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, lectures "Peur du noir, monstres et cauchemars" - 3 ans +

- Samedi 21 janvier de 16h30 à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, atelier créatif "Crée ton monstre gentils" - 8 ans +

- Samedi 21 janvier de 16h30 à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, atelier créatif "Attrape-rêves" - 8 ans +

- Samedi 21 janvier de 16h à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, atelier de réalité virtuelle "Visite une ville fantôme" - 10 ans +

- Samedi 21 janvier de 16h30 à 17h30 : dans le cadre des Nuits de la lecture, visite guidée MicroFolie "Chair de poule" - 8 ans +

- Samedi 21 janvier de 18h à 20h : dans le cadre des Nuits de la lecture, atelier jeu vidéo "Chasse aux zombie" - 10 ans +

- Samedi 21 janvier de 18h à 20h : dans le cadre des Nuits de la lecture, projection sur le thème "Peur du noir, montres et cauchemars" - 6 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 17 AU 21 JANVIER :

- mercredi 18 janvier à 14h - Morphing numérique "Transformez votre apparence" - 10 ans +

- jeudi 19 janvier à 14h - Geo GuessR "Enquêtez, devinez..." - Tout public

- vendredi 20 janvier à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - Tout public

- samedi 21 janvier à 10h30 : Réalité virtuelle "Pripyat, ville fantôme" - 10 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE :

La médiathèque des 3 Marie ouvrira ses portes au public le lundi 23 janvier à 10h.

Cependant, afin de participer à la manifestation nationale Nuits de la lecture, un Escape Game "Stranger Things" vous sera proposer dans votre nouvelle médiathèque ! 9 ans +

Rendez-vous le samedi 21 janvier à 19h à la médiathèque des 3 Marie - Rue des 3 Marie (à proximité de la cantine scolaire Sampiero).

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 17 AU 21 JANVIER :

- Samedi 21 janvier de 10h15 à 11h45 : dans le cadre des Nuits de la lecture, animation et découverte autour du livre "Au fil de la lecture" - 6 mois/3 ans

- Samedi 21 janvier des 19h : dans le cadre des Nuits de la lecture, lectures de passages de l'oeuvre de Stephen King "Ca" suivi d'une discussion/débat autour de l'oeuvre - 15 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81