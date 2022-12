Animations du réseau des médiathèques du 13 au 22 décembre Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 13 au 22 décembre.





Durant tout le mois de décembre : exposition "Noël autour du Monde"



- jusqu'au 17 décembre : concours "Pull moche de Noël"

- mercredi 14 décembre à 10h30 : atelier créatif "Coloriage de Noël" - 4 ans +

- mercredi 14 décembre à 14h30 : atelier créatif "Sapin de Noël" - 8 ans +

- mercredi 14 décembre à 16h : Projection spectacle ballet

- samedi 17 décembre à 10h : Ciné Club des tout-petits - 4 ans +

- samedi 17 décembre à 10h30 : atelier créatif "Carte Pop Up de Noël" - 7 ans +

- samedi 17 décembre à 14h30 : atelier créatif "Noël en Suède" - 8 ans +



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail

Dans le respect des gestes barrières



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 13 AU 17 DECEMBRE

- Mercredi 14 décembre à 14h : Atelier « Récup’ d’Olympe » - 6/10 ans

- Mercredi 14 décembre à 14h : Atelier « Pokémon » - Tout public



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 13 AU 22 DECEMBRE :

- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de décembre : "Lire un livre mystère".



- Mercredi 14 décembre à 10h : Visite guidée au Palais Fesch - musée des beaux-arts Ajaccio sur le thème de Noël

- Mercredi 14 décembre à 10h : Projection des tout-petits sur le thème de l'hiver - 4 ans +

- Mercredi 14 décembre à 16h : Jeux en médiathèque - Tout public

- Jeudi 15 décembre à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +

- Samedi 17 décembre à 10h : atelier "Initiation tricot" - Ado/adulte

- Samedi 17 décembre à 10h : atelier d'écriture ado/adulte

- Samedi 17 décembre à 14h : Atelier créatif "Oursons de Noël" - 7 ans +

- Samedi 17 décembre à 16h : Club de lecture adultes

- Mardi 20 décembre à 14h : Projection jeunesse sur le thème de Noël - 6 ans +

- Mercredi 21 décembre à 14h : atelier créatif "Cartes 3 D Bonhomme de neige" - 8 ans +

- Mercredi 21 décembre à 15h30 : atelier créatif "Petits lutins de Noël" - 8 ans +



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 13 AU 22 DECEMBRE :



- jeudi 15 décembre à 14h : atelier E-Card "Créez une carte de voeux électronique" - Public adulte

- vendredi 16 décembre à 13h30 : Uber-Eat, Just-Eat, To good to go... "Restaurants et bons plans" - Public adulte

- samedi 17 décembre à 10h30 : atelier jeux vidéos "Jeux en réseau" - 10 ans +

-mercredi 21 décembre à 14h : Challenge D.A.O "Créez le plus beau dessin sur le thème de Noël !" - 8 ans +

- jeudi 22 décembre à 14h : atelier E-Card "Créez une carte de voeux électronique" - Public adulte



Dans le respect des gestes barrières.

