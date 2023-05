Animations du réseau des médiathèques du 10 au 20 mai 2023

ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 20 MAI :

- mercredi 10 mai à 14h - Challenge Scratch "Créer un crypteur de texte" - Public adulte

- jeudi 11 mai à 14h - Vie pratique "Savoir dénicher les bonnes affaires sur le Web" - Public ado/adulte

- vendredi 12 mai à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - 10 ans +

- mercredi 17 mai à 14h - Challenge Scratch "Créer un crypteur de texte" - Public adulte

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 20 MAI :

- Mercredi 10 mai à 15h : atelier "Archéo Dinosaure" animé par Aurélie de Lili's Stories

- Jeudi 11 mai à 15h : atelier numérique "Prise en main de tablette" - Débutants

- Vendredi 12 mai à 18h30 : Bendle de jeux de société sur écran interactif ou sur IPad - Tout public

- Mardi 16 mai à 15h : atelier numérique "Prise en main de tablette" - Débutants

- Mercredi 17 mai à 16h : Ciné Goûter des p'tits bouts - 3/6 ans

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 20 MAI :

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de mai : "Lire un roman de votre choix".

- Du 9 au 17 mai : exposition jeunesse "La civilisation étrusque"

- Mardi 9 mai à 17h : Conférence "La place des femmes dans les civilisations étrusques et romaines" animée par Nadia Améziane Federzoni

- Mercredi 10 mai à 10h : Visite guidée au Musée Fesch "Les tableaux religieux"

- Mercredi 10 mai à 11h : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 10 mai à 16h : Jeux en médiathèque- Tout public

- Jeudi 11 mai à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +

- Samedi 13 mai à 9h45 : Atelier danse et éveil corporel pour les tout-petits en partenariat avec Vialuni

- Samedi 13 mai à 10h : atelier "Initiation tricot" et réalisation d'amirugumi - Public ado/adulte

- Samedi 13 mai à 11h : Heure du conte - 3/6 ans

- Samedi 13 mai à 14h : Atelier théâtre - 8/12 ans

- Samedi 13 mai à 16h : Projection thématique "Le mystère des étrusques" de Ludovic Richer - Tout public

- Mercredi 17 mai à 14h : Atelier jeunesse "Archéologie et mythologie étrusque et romaine" - 8 ans +

- Mercredi 17 mai à 11h : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 17 mai à 15h : Quiz sur la civilisation étrusque

- Mercredi 17 mai à 16h : Jeux en médiathèque- Tout public

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 20 MAI :

- Mercredi 10 mai à 10h30 : Lecture de conte - 3 ans +

- Mercredi 10 mai à 14h30 : atelier créatif "Fabrique ton calendrier étrusque" - 9 ans +

- Jeudi 11 mai à 17h : Inauguration de l'exposition "Le parfum dans l'Antiquité"

- Samedi 13 mai à 10h30 : atelier créatif "Peintures étrusques" - 3 ans +

- Samedi 13 mai à 14h : Viens résoudre les secrets des étrusques - 10 ans +

Mardi 16 mai à 17h30 : Conférence "Aléria: archéologie d'une tombe d'époque étrusque" animée par Laurent Vidal, Responsable scientifique d’opérations – Inrap Méditerrannée/UMR 7268 – ADES "Anthropologie bioculturelle Droit Éthique et Santé" - Tout public

- Mercredi 17 mai à 10h30 : atelier créatif "Puzzle étrusque" - 4 ans +

- Mercredi 17 mai à 14h : atelier créatif Lra Laboratoire Régional d'Archéologie "Crée ta parure étrusque" - 7 ans +

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30