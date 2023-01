Animations du réseau des médiathèques du 10 au 14 janvier

MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 14 JANVIER :

- mercredi 11 janvier à 10h30 : lecture de conte - 4 ans +

- mercredi 11 janvier à 14h30 : atelier créatif "Crée ton masque d'extraterrestre" - 10 ans +

- samedi 14 septembre à 14h : jeu des extraterrestre - 7 ans +



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 14 JANVIER :

- mercredi 11 janvier à 14h - Morphing numérique "Transformez votre apparence" - 10 ans +

- jeudi 12 janvier à 14h - Geo GuessR "Enquêtez, devinez..." - Tout public

- vendredi 13 janvier à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - Tout public

- samedi 14 janvier à 10h30 : Réalité virtuelle "Pripyat, ville fantôme" - 10 ans +



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 14 JANVIER :

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de janvier : "Lire un livre dont le nom de l'auteur commence par la première lettre de votre prénom".

- Durant tout le mois dans le cadre de la 7ème édition des Nuits de la lecture , venez apprécier l'exposition "Créatures et monstres gentils"

- Mercredi 11 janvier à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3 ans +

- Mercredi 11 janvier à 16h30 : Jeux en médiathèque- Tout public

- Jeudi 12 janvier à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +

- Samedi 14 janvier à 10h : atelier "Initiation tricot" - Ados/Adultes

- Samedi 14 janvier à 10h : atelier d'écriture - Public adulte

- Samedi 14 janvier à 14h : atelier créatif "Crée ton calendrier 2023 personnalisé" - 8 ans +

- Samedi 14 janvier à 18h : lecture théâtralisée "Croire aux fauves" de Nastassja Martin



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40