Animations du mois de mai du réseau des médiathèques

Bibliothèque Fesch

Du 7 au 31 mai

Exposition : « Histoire de la médecine occidentale » : l’histoire et l’évolution de la médecine occidentale à différentes époques, au travers d’une sélection d’ouvrages emblématiques issus des collections de la Bibliothèque. Elle mettra notamment l’accent sur le legs de Roland Bonaparte.





Médiathèque Sampiero (contact inscriptions 04 95 51 11 50)



Atelier « dessine ton système solaire »

A partir de 7 ans

Du lundi 29 avril au Vendredi 03 mai

De 10h à 12h



Atelier fête des mères

Création d’ardoises

A partir de 6 ans

Mercredi 22 mai de 14h à 16h



Atelier Philo /Contes

Animé par Marie –Ange Risticoni

De 4 à 7 ans et de 8 à 10 ans

Vendredi 03 mai, de 14h30 à 15h30

Mercredi 15 mai, de 14h30 à 15h30

Mercredi 29 mai, de 14h30 à 15h30

Mercredi 22 mai, de 10h30 à 11h30



Et aussi :



Atelier enluminures

Animé par Vannina Schirinsky

Les lundis (débutants)

Les mardis (confirmés)

De 17h30 à 19h30



Book Club

Jeudi 02 mai à 18h



L’Atelier du jeu

Mercredi 15 mai de 10h à 12h



Atelier Lecture

Animé par Maria Talamoni

A partir de 4 ans

Mercredi 29 mai de 15h à 16h



Ciné Goûter des tout-petits

A partir de 2 ans

Mercredi 29 mai à 16h



Bébé lecteur

Mercredi 29 mai de 10h à10h45 de 10h à 10h30 (pour les 6-18 mois)

Mercredi 29 mai de 10h45 à 11h30 (pour les 18 mois – 4 ans)





Médiathèque St Jean (contact inscription 04 95 10 91 81)



Lecture de Contes

Animés par Laeticia Romanetti

A partir de 5 ans

Les mercredis 15 et 29 mai de 14h à 14h45



Ciné Goûter

A partir de 2 ans

Mercredi 15 mai à 16 h





Médiathèque des Cannes (contact inscription 04 95 20 20 30)





Club de Jeux-Spécial policier Cluedo

Jeudi 02 mai à 14h



Comptines pour les petits

Animées par Marlène Bernad

Les samedis 04 et 18 mai

De 10h30 à 11h30



Atelier Créatif « Marques pages »

A partir de 6 ans

Samedi 11 mai à 10h



L'Heure du Conte

A partir de 4 ans

Mercredi 15 mai de 10h30 à 11h30





Atelier créatif Spécial Fête des Mères

Création de bijoux

A partir de 6 ans

Mercredi 15 mai de 14h à 15h30



Escape Game "Saurez vous échapper aux Dinosaures ? »

Tous publics

Samedi 18 mai à 14h



Quiz ciné autour du monde des océans

A partir 7 ans

Mercredi 22 mai de 14h à 16h



Club de jeux « Ushuaia partez à l’aventure au bout du monde »

Tous publics

Samedi 25 mai de 14h à 15h30



Atelier créatif spécial Fête des pères « Création carte du Super Héros »

A partir de 6 ans

Mercredi 29 mai de 10h à 11h30



Ciné Goûter

A partir de 6 ans

Mercredi 29 mai à 16h







Médiathèque des Jardins de l’empereur (contact inscription 04 95 53 40 40)



Atelier Couture : Fabrique ton « TOTE BAG »

Animé par Marlène Bernad

A partir de 10 ans

Jeudi 02, vendredi 03 et samedi 04 mai

De 14h à 16h



Initiation aux échecs

A partir de 7 ans

Les vendredis 10, 17,24 et 31 mai

De 17h à 18h



Atelier découverte du mouvement impressionniste

Les mercredis 15 et 22 mai de 14h à 15h

Projections de films en lien avec le thème

Les samedis 11, 18 et 25 mai de 14h à 16h



Ciné Goûter

A partir de 2 ans

Mercredi 22 mai à 16h

Courts métrages d’animation



Club de lecture (ado-adultes)

Samedi 04 mai

De 17h à 19h



Contes en langue des signes

Mercredi 29 mai

De 10h30 à 11h30



Raconte-moi une histoire

A partir de 6 ans

Samedi 18 mai de 11h à 12h



Initiation à l’histoire de l’art

Visite des statues de la Ville

Tous publics

Mardi 14 mai de 15h15 à 16h30







ANIMATIONS GRATUITES