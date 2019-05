Animations du mois de juin du réseau des médiathèques Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio pour le mois de juin dans cet article.



Bibliothèque Fesch : (contact inscriptions 04 95 51 13 00)



Dans le cadre di A Festa Di A Lingua Corsa

Rencontre avec Marc Biancarelli Autour de la traduction en langue corse d’Hamlet

Mercredi 26 juin à partir de 18h

Rencontre avec Dominique Memmi Présentation de son guide « Patrimoines insolites et secrets de la Corse »

Vendredi 28 juin à partir de 18h





Médiathèque Sampiero : (contact inscriptions 04 95 51 11 50)



Dans le cadre di A Feta Di A Lingua Corsa Exposition donateur Paul Silvani : ouvrages sur la Corse

Atelier Emoticorses

Animé par Jean-Antoine

A partir de 7 ans

Mercredi 12 juin de 10h à 12h



Spectacle "Corsi tu dis!"

Par Laetitia Grisoni

Tous publics

Mercredi 12 juin à 14h



Atelier contes et chants traditionnels corses

Animé par Michel Luciani

Tous publics

Mercredi 19 juin de 10h à 11h



Ateliers jeux corses

Animés par Jean-Pierre Massoni

Mercredi 26 juin à 14h



Et aussi



Atelier Enluminures

Animé par Vannina Schirinsky

Les lundis et mardis de 17h30 à 19h30



Atelier fête des pères

Création de porte clés

A partir de 6 ans

Mercredi 05 juin de 10h à 12h



Atelier de lecture

Animé par Maria Talamoni

A partir de 4 ans

Mercredi 05 juin de 15h à 16h



Ciné Goûter

A partir de 2 ans

Mercredi 05 juin à 16h



Bébé lecteur

Mercredi 26 juin de 10h à10h45 de 10h à 10h30 (pour les 6-18 mois)

Mercredi 26 juin de 10h45 à 11h30 (pour les 18 mois – 4 ans)



Médiathèque St Jean : (contact inscriptions 04 95 10 91 81)



Dans le cadre di A Festa Di A Lingua Corsa



Spectacle "Corsi tu dis!"

Par Laetitia Grisoni

Tous publics

Mercredi 05 juin à 14h



Ciné Goûter

Film d’animation en langue Corse : Yakari

A partir de 2 ans.

Mercredi 12 juin de 15h30 à 16h30.



Ateliers jeux corses

Animés par Jean-Pierre Massoni

Mercredi 12 juin à 10h



Atelier contes et chants traditionnels corses

Animé par Michel Luciani

Tous publics

Samedi 15 juin de 10h à 11h



Et aussi



Atelier spécial fête des pères

« Cadeau / surprise »

Mercredi 05 juin de 10h30 à 12h.

A partir de 5 ans.







Médiathèque des Cannes : (contact inscriptions 04 95 20 20 30)



Dans le cadre di A Festa Di A Lingua Corsa



Atelier contes et chants traditionnels corses

Animé par Michel Luciani

Tous publics

Samedi 8 juin de 10h à 11h



Projection

Film d’animation en langue Corse : Yakari

A partir de 4 ans

Samedi 15 juin à 14h30



Spectacle "Corsi tu dis!"

Par Laetitia Grisoni

Tous publics

Mercredi 19 juin à 14h



Ateliers jeux corses

Animés par Jean-Pierre Massoni

Mercredi 19 juin à 10h

Tous publics.



Découverte des instruments corses

Proposé par l'Anfarti

Tous publics

Samedi 22 juin de 14h à 16h



Et aussi



Présentation Showcase de Y. Stara

Contes fantastiques mêlant musique, poésie et peinture numérique

Avec les éditions Albiana.

Samedi 08 juin de 14h à 16h.

Tous publics.



Comptines pour les petits

Animé par Marlène.

Samedi 15 juin de 10h30 à 11h30.

A partir de 2 ans.



L’heure du Conte « Le chat Botté »

Samedi 22 juin à 10h30.

A partir de 3 ans.



Ciné Goûter

Mercredi 26 juin à 16h



Médiathèque des Jardins de l'Empereur : (contact inscriptions 04 95 53 40 40)



Dans le cadre di A Festa Di A Lingua Corsa



Ateliers jeux corses

Animé par Jean-Pierre Massoni

Mercredi 05 juin de 10h à 12h





Projection

Film d’animation en langue Corse : Yakari

A partir de 4 ans

Samedi 08 juin à 14h



Atelier Emoticorses

Animé par Jean-Antoine

Mercredi 19 juin de 10h à 12h



Soirée musicale « chants corses »

Vendredi 21 juin de 18h à 20h



Et aussi



Conférence- Débat

Avec Jacques Fusina

Autour de son dernier roman : » le dossier Félix Decori

Vendredi 07 juin à 18h.



Sophro-contes

Mercredi 05, 12 et 19 et 26 juin de 14h à 15h

A partir de 8 ans





Club de lectures (ados/adultes)

Samedi 08 juin de 17h à 19h



Raconte-moi une histoire

A partir de 6 ans

Samedi 15 juin de 11h à 12h



Ciné Goûter

A partir de 2 ans

Mercredi 19 juin à 16h



Contes en langue des signes

Mercredi 26 juin

De 10h30 à 11h30





ANIMATIONS GRATUITES





