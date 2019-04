Animations du mois d'avril du réseau des médiathèques Ritruveti u prugrama di l'animazioni in i mediatechi pà u mesi d'aprili

Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio pour le mois d'avril dans cet article.



Médiathèque Sampiero (contact inscriptions 04 95 51 11 50)



Dans le cadre du « Mois du Polar»

« Murder Party »

Jeu « Escape Game » animé par l’Association Empreintes Impériales

A partir de 8 ans

Mercredi 10 avril de 14h à 16h



Atelier BD

Animé par Charles Cianfarani

Création d’un scénario BD sur le thème du roman policier

« Le Mystère de la Chapelle Impériale »

De 8 à 12 ans

Du mardi 23 avril au vendredi 26 avril de 14h à 17h



L’Atelier du jeu

Spécial Cluedo

Mercredi 17 avril de 10h à 12h



Et aussi :



Atelier enluminures

Animé par Vannina Schirinsky

Les lundis (débutants)

Les mardis (confirmés)

De 17h30 à 19h30



Sophro-contes

Mercredi 3 avril de 10h30 à 11h30

A partir de 8 ans



Atelier Lecture

Animé par Maria Talamoni

Pour les enfants à partir de 4 ans

Le mercredi 3 avril

De 15h à 16h



Ciné Goûter des tout-petits

A partir de 2 ans

Mercredi 3 avril à 16h



Book Club

Jeudi 4 avril à 18h



Atelier « Crée ton panier de Pâques »

Mercredi 17 avril de 14h à 16h

A partir de 5 ans



Atelier « Peins ton jardin »

Mercredi 23 avril

De 10h à 12h et de 14h à 16h



Bébé lecteur

Mercredi 24 avril de 10h à 10h30 (pour les 6-18 mois)

Mercredi 24 avril de 10h45 à 11h30 (pour les 18 mois – 4 ans)



Chasse aux oeufs

Lundi 29 avril de 14 à 16h

A partir de 4 ans



Médiathèque St Jean (contact inscription 04 95 10 91 81)



Dans le cadre du « Mois du Polar»

« Murder Party »

Jeu « Escape Game » animé par l’Association Empreintes Impériales

A partir de 8 ans

Samedi 13 avril de 14h à 16h



Atelier BD

Animé par Didier Leandri

Création d’un scénario BD sur le thème du roman policier

De 8 à 12 ans

Du mardi 23 avril au samedi 27 avril de 14h à 16h



Projection de films autour de l’œuvre de Dennis Lehane

Mardi 23 et mercredi 24 avril à 14h15



Et aussi :



Ciné Goûter des tout-petits

A partir de 2 ans

Mercredi 10 avril de 16 h à 17h



Ateliers lecture de Contes

Animé par Laeticia Romanetti

Pour les enfants à partir de 5 ans

Les mercredis 10 et 24 avril, de 14h à 14h45



Médiathèque des Cannes (contact inscription 04 95 20 20 30)



Dans le cadre du « Mois du Polar»

« Murder Party »

Jeu « Escape Game » animé par l’Association Empreintes Impériales

A partir de 8 ans

Samedi 20 avril de 14h à 16h



Atelier BD

Animé par Jean- Luc Alfonsi

Création d’un scénario BD sur le thème du roman policier

De 8 à 12 ans

Du mardi 23 avril au samedi 27 avril de 14h à 16h.



Et aussi :



Comptines pour les petits

Animés par Marlène Bernad

Samedi 13 avril, de 10h30 à 11h30



Ciné Goûter des tout-petits

A partir de 2 ans

Mercredi 24 avril à 16h



Médiathèque des Jardins de l’empereur (contact inscription 04 95 53 40 40)



Dans le cadre du « Mois du Polar»

« Murder Party »

Jeu « Escape Game » animé par l’Association Empreintes Impériales

A partir de 8 ans

Samedi 27 avril de 16h à 18h



Atelier BD

Animé par Yann Le Borgne

Création d’un scénario BD sur le thème du roman policier

De 8 à 12 ans

Du mardi 23 avril au samedi 27 avril de 14h à 16h



Atelier « Ecris ta première intrigue policière »

Les samedis 30 mars, 06, 13 et 20 avril de 14h à 16h

De 11 à 15 ans



Projection autour de l’œuvre d’Agatha Christie

Les samedis 06 et 20 avril de 10h à 12h

Les mercredis 10 et 17 avril de 13h30 à 15h30



Et aussi :



Initiation aux Echecs

A partir de 7 ans

Les vendredis 05, 12, et 19 avril de 17h à 18h



Raconte-moi une histoire « le mystère des souliers usés par la danse »

D’après les frères Grimm

A partir de 6 ans

Samedi 13 avril de 11h à 12h



Club de lecture (ado-adultes)

Samedi 13 avril

De 17h à 19h



Initiation à l’histoire de l’art

« Chapelle Impériale et statues dans la ville »

En partenariat avec le musée Fesch

Mardi 16 avril

De 15h30 à 16h30



Ciné Goûter des tout-petits

A partir de 2 ans

Mercredi 17 avril à 16h



Contes en langue des signes

Mercredi 24 avril

De 10h30 à 11h30



Jeux en langue corse

Mardi 23 et mercredi 24 avril de 16h30 à 18h



Animations gratuites, sur inscription.

Pour plus d’infos connectez-vous sur le site : http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/









