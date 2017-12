Aménagement rue Beverini Vico, Réunion publique le 11 décembre Una riunioni publica si farà l'11 di dicembri à 6 ori è mezu à u liceu Letizia pà i travagli privisti in a stretta Beverini

La Ville d’Ajaccio engage la rénovation intégrale de l’avenue Beverini Vico. Lundi 11 décembre à 18h30 Salle polyvalente du Lycée Laetitia. L’avenue Beverini est une artère principale de la ville. Son positionnement stratégique en fait une des voies les plus fréquentées par les véhicules mais aussi par les piétons. Pour autant, l’avenue Beverini présente un état de vétusté avancé. Une rénovation intégrale est inévitable dans les plus brefs délais, afin d’optimiser la sécurité de tous.



Les travaux à venir Sont prévus : des travaux de réfection complète du réseau d’assainissement des eaux usées, la création d’ un nouveau réseau d’assainissement des eaux pluviales, une rationalisation du réseau d’éclairage public et un renouvellement des luminaires, une remise aux normes des trottoirs avec de nouveaux aménagements et une réfection de tous les revêtements de surface.



Afin de vous présenter ces travaux et les mesures d’accompagnement, la Ville d’Ajaccio organise une réunion publique d’information.

Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio et Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, accompagné de ses adjoints,

conseillers, partenaires et des directions techniques de la Ville viendront vous présenter les aménagements prévus et vous feront un

état précis du futur chantier par phases.



Nous comptons sur votre intérêt et votre mobilisation. Cette réunion publique s’adresse aux riverains et aux commerçants

du quartier et à toute personne souhaitant s’informer sur ces travaux.

