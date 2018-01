Amélioration de la sécurité dans la rue Docteur Paul Pompeani

Avemu da migliurà a sicurità in a stretta di u Duttori Paul Pompeani

Pour votre sécurité et pour des raisons de commodité, des dispositifs de type balises J11 vont être installés sur une partie de la rue Dr Paul Pompeani en vue de neutraliser le stationnement.

Cette intervention, qui débutera lundi 8 janvier 2018, a pour but de fluidifier la circulation et faciliter le croisement des véhicules qui empruntent cette voie.

Afin de permettre la mise en œuvre de ces travaux, merci de prendre les dispositions nécessaires dès dimanche 7 janvier au soir.